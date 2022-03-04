Сніжана Єгорова та Ілля Кива — колабораціоністи. Розповідаємо, що це таке та чим для них обернеться

Колишня українська актриса та телеведуча Сніжана Єгорова називає Путіна героєм.

А за день до нападу на Україну “освободителей” запрошував народний депутат Ілля Кива.

Це колабораціонізм і відтепер за нього можуть відправити за ґрати. Такий закон напередодні ухвалила Верховна Рада.

Притягти до відповідальності можуть тих, хто працює на ворога, пропагує за нього чи настільки сліпий, що не може визнати, що Росія напала на Україну.

Кого і як можуть покарати — дивися у матеріалі.

Попри те, що ми маємо зрадників за ці лічені дні війни ми й отримали свої героїв. Читай історію Юрія Содоля, який отримав звання Герой України.