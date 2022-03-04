Снежана Егорова и Илья Кива — коллаборационисты. Рассказываем, что это такое и что с ними будет

Бывшая украинская актриса и телеведущая Снежана Егорова называет Путина героем.

А за день до нападения на Украину “освободителей” приглашал народный депутат Илья Кива.

Это коллаборационизм, и теперь за него могут отправить за решетку. Такой закон накануне приняла Верховная Рада.

Привлечь к ответственности могут работающих на врага, пропагандирующих за него или настолько слепых, что не могут признать, что Россия напала на Украину.

Кого и как могут наказать — смотри в материале.

Несмотря на то, что у нас собралось предателей за эти считанные дни войны, мы и получили своих героев. Читай историю Юрия Содоля, получившего звание Герой Украины.