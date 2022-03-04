Кібервійна проти Росії: як Україна та світ здобуває перемогу в інформаційному просторі

У відповідь на наступ Росії на Україну та безжальні руйнування міст Україна почала кібервійну проти пропаганди окупанта.

Увесь цивілізований світ на стороні України та допомагає показати правду про злочини Росії.

Хакери, кібервійська та медіа протистоять найбільшій пропагандистській машині РФ.

Усі мобілізувалися, аби зруйнувати путінську пропаганду і відкрити очі росіянам на те, що їхній режим влаштував справжній геноцид українського народу.

Нині завдяки хакерам на московських каналах транслюють вже не українську музику, як це було спочатку, а допити російських полонений солдатів.

Як протистоять і відстоюють правду в інформаційному полі, дивіться у Вікнах.