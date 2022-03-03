Як президент країни, я не маю права боятися! Прес-конференція Зеленського з іноземними журналістами

Наша країна вже понад тиждень потерпає від російського вторгнення. Збройні сили України дають гідну відсіч, ми завдаємо шкоди агресору на дипломатичному рівні, проте і самі маємо багато жертв, зокрема зруйновані міста.

Але ми усі разом їх відбудуємо після перемоги над російським агресором.

Президент України Володимир Зеленський провів прес-конференцію з іноземними журналістами 03.03.22.

Головні тези з прес-конференції:

Дякую всім країнам, які надали нам зброю, але це запізно. Ми заплатили за це запізнення тисячі життів. Далі буде Латвія, Литва, Естонія, Молдова, далі буде Грузія, Польща. І так Росія буде йти до Берлінської стіни. Повірте мені.

Важливіший крок для нас — це запровадження закриття неба надо Україною. Через постійні бомбардування немілітаризованої інфраструктури. Скільки треба, щоб загинуло людей? Скільки треба, щоб розлетілося рук, ніг, щоб ви закрили небо? Скажіть! Ми будемо тоді рахувати.

Якщо у вас немає мужності закрити небо — то дайте літаки. Чи це не справедливо? Дайте нам ці літаки, щоб ми відповідали.

Проблем з Польщею у нас немає. Щоденно з Дудою розмовляємо. Українсько-польські відносини потужні. Ми у дружніх і небюрократичних обіймах підтримки. Але нам потрібні літаки. Без літаків ми втрачаємо дуже багато людей.

Я, як і будь-яка людина, боюсь за життя близьких. Що стосується мого життя, я як президент країни, просто не маю права на це. Я відчуваю все як і кожен із вас. Я боюсь уявити, що у мене немає держави. Що ми залишаємо майбутнім поколінням? Ось цього я боюсь.

Я сьогодні побачив дуже цікаву фотографію: біля Стіни плачу стоять люди й вони всі в українських прапорах. Велика шана цим людям, вони молилися. Я розмовляв з керівництвом Ізраїлю. Може, зараз це буде трішки образливо. У нас дуже непогані відносини, але все перевіряється у реальному житті, коли потрібна допомога. Я говорив з ним (прем’єром Ізраїлю — ред.), але не відчуваю, що він загорнутий в український прапор.

Наша мета — захист і свобода. Взагалі більше немає цінностей, бо наші діти — це наша свобода. Що залишиться після мене? Мої діти — хочу, щоб вони були живі. Більше нічого не хочу, і я цього бажаю всім. Мета Росії — просто поставити на коліна народ, націю, багатонаціональну, в якій люди почуваються рівними. У нас об’єднана нація, і в цьому страх Росії.

У нас був добрий контакт з Байденом. Шкода, що така розмова відбулася після початку війни, а не до неї.

З президентом Ердоганом у нас потужні відносини. Він допомагає, питання не тільки в дронах. Є багато питань, де Ердоган допоміг Україні. Я йому дуже вдячний. На політичному рівні він також робить багато кроків, щоб у президента Росії було розуміння, що потрібно закінчити війну.

Я думаю, що Ердоган — один із гарантів безпеки для України й він точно ним буде в колі тих країн, які повинні запровадити гарантії безпеки для України, коли ми сядемо за стіл переговорів з президентом Росії.

Багато країн світу підтримують нас на дипломатичному рівні. Жорсткі санкції, закрите небо для Росії на їх території, припинення постачання товарів до країни-агресорки й це ще не все.

Скоро на Росію чекає дефолт і вона повинна буде прийняти наші умов, інакше вона занепаде на економічному рівні.