Як президент країни, я не маю права боятися! Прес-конференція Зеленського з іноземними журналістами

Наша країна вже понад тиждень потерпає від російського вторгнення. Збройні сили України дають гідну відсіч, ми завдаємо шкоди агресору на дипломатичному рівні, проте і самі маємо багато жертв, зокрема зруйновані міста.
Але ми усі разом їх відбудуємо після перемоги над російським агресором.
Президент України Володимир Зеленський провів прес-конференцію з іноземними журналістами 03.03.22.
Головні тези з прес-конференції:
Багато країн світу підтримують нас на дипломатичному рівні. Жорсткі санкції, закрите небо для Росії на їх території, припинення постачання товарів до країни-агресорки й це ще не все.
Скоро на Росію чекає дефолт і вона повинна буде прийняти наші умов, інакше вона занепаде на економічному рівні.