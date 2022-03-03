Как президент страны я не имею права боятся! Пресс-конференция Зеленского с иностранными журналистами

Наша страна уже больше недели страдает от российского вторжения. Вооруженные силы Украины дают достойный отпор, мы наносим ущерб агрессору на дипломатическом уровне, однако и сами потерпели много жертв, в том числе разрушение городов.

Но мы все вместе отстроим наши дома после победы над российскими оккупантами.

Президент Украины Владимир Зеленский провел пресс-конференцию с иностранными журналистами 03.03.22.

Главные тезисы по пресс-конференции:

Спасибо всем странам, которые предоставили нам оружие, но это слишком поздно. Мы заплатили за это опоздание тысячи жизней. Дальше будет Латвия, Литва, Эстония, Молдова, Грузия, Польша. И так Россия будет идти к Берлинской стене. Поверьте мне.

Более важный шаг для нас — это введение закрытия неба над Украиной. Из-за постоянных бомбардировок немилитаризованной инфраструктуры. Сколько нужно, чтобы погибло людей? Сколько нужно, чтобы разлетелось рук, ног, чтобы вы закрыли небо? Скажите! Мы будем считать.

Если у вас нет мужества закрыть небо, то дайте самолеты. Не справедливо ли это? Дайте нам эти самолеты, чтобы мы отвечали.

Проблем с Польшей у нас нет. Ежедневно с Дудой разговариваем. Украино-польские отношения мощные. Мы в дружеских и небюрократических объятиях поддержки. Но нам нужны самолеты. Без самолетов мы теряем очень много людей.

Я, как и любой человек, боюсь за жизнь близких. Что касается моей жизни, я как президент страны просто не имею права на это. Я чувствую все как каждый из вас. Я боюсь вообразить, что у меня нет государства. Что мы оставляем будущим поколениям? Вот этого я боюсь.

Я сегодня увидел очень интересную фотографию: у Стены плача стоят люди, и они все в украинских флагах. Большое уважение этим людям, они молились. Я разговаривал с руководством Израиля. Может, сейчас это будет немного обидно. У нас очень неплохие отношения, но все проверяется в реальной жизни, когда нужна помощь. Я говорил с ним (премьером Израиля — ред.), но не чувствую, что он завернут в украинское знамя.

Наша цель – защита и свобода. Вообще больше нет ценностей, потому что наши дети – это наша свобода. Что останется после меня? Мои дети – хочу, чтобы они были живы. Больше ничего не хочу, и я этого желаю всем. А цель России – просто поставить на колени народ, нацию, многонациональную, в которой люди чувствуют себя равными. У нас дружная нация и в этом страх России.

У нас был хороший контакт с Байденом. Жаль, что такой разговор произошел после начала войны, а не до нее.

С президентом Эрдоганом у нас сильные отношения. Он помогает, и вопрос не только в дронах. Есть много вопросов, где Эрдоган помог Украине. Я ему очень благодарен. На политическом уровне он также делает множество шагов, чтобы у президента России было понимание, что нужно закончить войну.

Я думаю, что Эрдоган — один из гарантов и он точно будет в кругу тех стран, которые должны ввести гарантии безопасности для Украины, когда мы сядем за стол переговоров с президентом России.

Многие страны мира поддерживают нас на дипломатическом уровне. Жесткие санкции, закрытое небо их стран для России, прекращение поставок товаров в страну-агрессора и это еще не все.

Скоро Россию ждет дефолт и она должна будет принять наши условия, иначе она придет в упадок на экономическом уровне.