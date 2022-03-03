Как президент страны я не имею права боятся! Пресс-конференция Зеленского с иностранными журналистами

Наша страна уже больше недели страдает от российского вторжения. Вооруженные силы Украины дают достойный отпор, мы наносим ущерб агрессору на дипломатическом уровне, однако и сами потерпели много жертв, в том числе разрушение городов.
Но мы все вместе отстроим наши дома после победы над российскими оккупантами.
Президент Украины Владимир Зеленский провел пресс-конференцию с иностранными журналистами 03.03.22.
Главные тезисы по пресс-конференции:
Я сегодня увидел очень интересную фотографию: у Стены плача стоят люди, и они все в украинских флагах. Большое уважение этим людям, они молились. Я разговаривал с руководством Израиля. Может, сейчас это будет немного обидно. У нас очень неплохие отношения, но все проверяется в реальной жизни, когда нужна помощь. Я говорил с ним (премьером Израиля — ред.), но не чувствую, что он завернут в украинское знамя.
Наша цель – защита и свобода. Вообще больше нет ценностей, потому что наши дети – это наша свобода. Что останется после меня? Мои дети – хочу, чтобы они были живы. Больше ничего не хочу, и я этого желаю всем. А цель России – просто поставить на колени народ, нацию, многонациональную, в которой люди чувствуют себя равными. У нас дружная нация и в этом страх России.
У нас был хороший контакт с Байденом. Жаль, что такой разговор произошел после начала войны, а не до нее.
С президентом Эрдоганом у нас сильные отношения. Он помогает, и вопрос не только в дронах. Есть много вопросов, где Эрдоган помог Украине. Я ему очень благодарен. На политическом уровне он также делает множество шагов, чтобы у президента России было понимание, что нужно закончить войну.
Я думаю, что Эрдоган — один из гарантов и он точно будет в кругу тех стран, которые должны ввести гарантии безопасности для Украины, когда мы сядем за стол переговоров с президентом России.
Многие страны мира поддерживают нас на дипломатическом уровне. Жесткие санкции, закрытое небо их стран для России, прекращение поставок товаров в страну-агрессора и это еще не все.
Скоро Россию ждет дефолт и она должна будет принять наши условия, иначе она придет в упадок на экономическом уровне.