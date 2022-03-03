Мир

Корабль идёт ко дну. России грозит дефолт. Какие убытки еще понесла страна-агрессор

Кристина Гавриш, Журналист программы Факты ICTV 03 марта 2022, 14:40

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