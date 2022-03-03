Корабль идёт ко дну. России грозит дефолт. Какие убытки еще понесла страна-агрессор

Уже вскоре Россия окажется в полной изоляции, часть россиян уже пытается сбежать с тонущего корабля.
Аналитики JPMorgan прогнозируют, что России может грозить дефолт.
Аналитики JPMorgan прогнозируют, что России может грозить дефолт.
Из-за санкций она не сможет вернуть долги, первые выплаты уже через 2 недели. Наши союзники дальше подавляют экономику России.
Сейчас — россиянин равен варвару, с ними никто не хочет иметь дело.
Сейчас — россиянин равен варвару, с ними никто не хочет иметь дело.
За войну против нашего государства заплатит каждый россиянин. Кроме официальных санкций, десятки компаний убегают из страны-агрессора и запрещают экспорт своих товаров.
Акция Газпрома обрушилась! Если раньше они стоили $33 миллиарда, то сейчас только $280 миллионов.
Даже российские олигархи не выкрутятся из этой ситуации. Евросоюз арестует имущество российских олигархов. Теперь никаких поместий в Великобритании и любимом Монако.