Корабль идёт ко дну. России грозит дефолт. Какие убытки еще понесла страна-агрессор

Уже вскоре Россия окажется в полной изоляции, часть россиян уже пытается сбежать с тонущего корабля.

Аналитики JPMorgan прогнозируют, что России может грозить дефолт.

Из-за санкций она не сможет вернуть долги, первые выплаты уже через 2 недели. Наши союзники дальше подавляют экономику России.

Читать по теме ЕС отключил семь банков России от SWIFT Ограничения вступят в силу уже через 10 дней.

Сейчас — россиянин равен варвару, с ними никто не хочет иметь дело.

За войну против нашего государства заплатит каждый россиянин. Кроме официальных санкций, десятки компаний убегают из страны-агрессора и запрещают экспорт своих товаров.

Акция Газпрома обрушилась! Если раньше они стоили $33 миллиарда, то сейчас только $280 миллионов.

Даже российские олигархи не выкрутятся из этой ситуации. Евросоюз арестует имущество российских олигархов. Теперь никаких поместий в Великобритании и любимом Монако.