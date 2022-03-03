Корабель, що тоне. Росії загрожує дефолт. Які збитки ще понесла країна-агресор

Уже в невдовзі Росія опиниться у повній ізоляції, частина росіян вже намагається втекти з корабля, який тоне.

Аналітики JPMorgan прогнозують, що Росії невдовзі може загрожувати дефолт.

Через санкції вона не зможе повернути борги, перші виплати вже за 2 тижні. Наші союзники далі душать економіку Росії.

Читати на тему ЄС відключив сім банків Росії від SWIFT Обмеження запрацюють вже через 10 днів.

Нині — росіянин дорівнює варвару, з ними ніхто не хоче мати справу.

За війну проти нашої держави заплатить кожний росіянин. Окрім офіційних санкцій, десятки компаній тікають із країни-агресора та забороняють експорт своїх товарів.

Акція Газпрому обвалилися! Якщо раніше вони коштували $33 мільярди, то зараз лише $280 мільйонів.

Навіть російські олігархи не викрутяться з цієї ситуації. Євросоюз арештує майно російських олігархів. Тепер ніяких маєтків у Великій Британії та улюбленому Монако.