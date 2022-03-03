Корабель, що тоне. Росії загрожує дефолт. Які збитки ще понесла країна-агресор

Уже в невдовзі Росія опиниться у повній ізоляції, частина росіян вже намагається втекти з корабля, який тоне.
Аналітики JPMorgan прогнозують, що Росії невдовзі може загрожувати дефолт.
Аналітики JPMorgan прогнозують, що Росії невдовзі може загрожувати дефолт.
Через санкції вона не зможе повернути борги, перші виплати вже за 2 тижні. Наші союзники далі душать економіку Росії.
Нині — росіянин дорівнює варвару, з ними ніхто не хоче мати справу.
За війну проти нашої держави заплатить кожний росіянин. Окрім офіційних санкцій, десятки компаній тікають із країни-агресора та забороняють експорт своїх товарів.
Акція Газпрому обвалилися! Якщо раніше вони коштували $33 мільярди, то зараз лише $280 мільйонів.
Навіть російські олігархи не викрутяться з цієї ситуації. Євросоюз арештує майно російських олігархів. Тепер ніяких маєтків у Великій Британії та улюбленому Монако.