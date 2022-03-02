ЄС відключив сім банків Росії від SWIFT

Європейський Союз ухвалив рішення відключити сім російських банків із системи передачі фінансових повідомлень SWIFT. Про це йдеться у повідомленні на сайті Ради ЄС, передає видання LIGA.net.

Як стало відомо, під санкції потрапили такі фінустанови РФ: Банк Открытие, Новикомбанк, Промсвязьбанк, Банк Россия, Совкомбанк, ВЕБ и ВТБ БАНК.

Відповідна заборона набере чинності через 10 днів після публікації в Офіційному виданні ЄС, тобто з 12 березня.

Серед обмежень для цих установ РФ — продаж, постачання, передача чи експорт банкнот у євро до Росії або будь-якій фізичній або юридичній особі або органу в Росії (зокрема і Центробанку РФ), або для використання в Росії.

Санкції також будуть поширюватися на будь-яку юридичну особу, організацію або орган Росії, майнові права яких прямо чи опосередковано належать більш ніж на 50% вищезгаданих банків.

Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні заявив, що Росію потрібно знищити економічно.