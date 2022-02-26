Росії відключать SWІFT? Усі країни дали згоду на рішення

Розпочато підготовку до ухвалення рішення про відключення Росії від SWІFT (міжнародна банківська система, якою користуються понад 200 країн — ред.).

Про це повідомив голова української дипломатії Дмитро Кулеба у себе на Facebook.

Ми гризли-гризли й вигризли. Працювала вся вертикаль української дипломатії — від президента України до аташе в українському посольстві.

За словами Кулеби, офіційне рішення ще не оформлене, втім технічну підготовку до цього кроку розпочато.

Зауважимо, що станом на 26 лютого не лишилося жодної країни, яка б не підтримувала відключення Росії від системи SWІFT. Раніше щодо рішення вагалися Німеччина, Угорщина, Італія та Кіпр.

Українські дипломати кажуть: свою перемогу присвячують всім оборонцям України.

Нагадаємо, 25 лютого країни ЄС погодили персональні санкції проти Володимира Путіна та Сергія Лаврова через напад на територію України.