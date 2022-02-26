России отключат SWIFT? Все страны дали добро

Начата подготовка к принятию решения об отключении России от SWIFT (международная банковская система, которой пользуются более 200 стран — ред.).

Об этом сообщил глава украинской дипломатии Дмитрий Кулеба у себя на Facebook.

Мы грызли-грызли и выгрызли. Работала вся вертикаль украинской дипломатии – от президента Украины до атташе в украинском посольстве.

По словам Кулебы, официальное решение еще не принято, впрочем, техническая подготовка в этом направлении уже начата.

Отметим, что по состоянию на 26 февраля не осталось ни одной страны, которая не поддерживала бы отключение России от системы SWIFT. Ранее касательно этого решения колебались Германия, Венгрия, Италия и Кипр.

Украинские дипломаты говорят, что свою победу посвящают всем защитникам Украины.

Напомним, накануне страны ЕС согласовали персональные санкции против Владимира Путина и Сергея Лаврова из-за нападения на территорию Украины.