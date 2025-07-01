“Белая нефть”: какой регион хочет стать первым для соглашения о недрах с США

Участок Добра в Кировоградской области с залежами лития может стать первым проектом в рамках украинско-американского соглашения о недрах. Эти месторождения были открыты еще в советское время, но разработки не велись.

Почему это произошло и может ли это соглашение шанс стать толчком к экономическому восстановлению Украины? Рассказываем дальше.

Возможна ли реализация первого проекта по добыче лития

Глава Добровеличковской громады показывает территорию, где были обнаружены залежи лития. Это произошло еще в 1989 году, а геологоразведочные работы велись на протяжении 1990-х годов.

Теперь это просто поле, и никакой разработки здесь никогда не велось, хотя были претенденты на добычу, а также судебные тяжбы по поводу земли.

— Насколько мне известно, суды сейчас вынесли решение в пользу государства. Сегодня этот земельный участок пустует.

Территория, под которой находится литиевая руда, частично принадлежит громаде, частично — паи. Территория, на которой будет построена шахта, находится в коммунальной собственности Добровеличковского сельского совета.

В январе этого года, чтобы рассказать о своей отрасли и пригласить американских инвесторов, он даже записал видеообращение к Трампу.

Договор должен быть заключен сроком на 50 лет. Громада предоставила все необходимые документы: кому принадлежит участок, количество водоемов вокруг, количество скважин и водоснабжение в громаде.

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Что мешало развитию раньше

Литий — основной обнаруженный здесь минерал. Сопутствующие элементы — тантал, ниобий, рубидий, олово, цезий. Литий называют белой нефтью и одним из двигателей четвертой промышленной революции, которая может изменить мировую экономику в ближайшие 20 лет.

Глава Ассоциации горнодобывающей промышленности Украины Ксения Оринчак говорит, что если бы это месторождение было разработано раньше, мы бы получили большую выгоду, ведь рынок еще был свободен.

— Дело тормозилось тем, что вопрос освоения полезных ископаемых в нашей стране всегда был очень бюрократизирован. Например, закон запрещает раскрывать объемы месторождений таких полезных ископаемых как литий. И даже потенциальный инвестор имеет ограниченный доступ к этой информации.

Затем возникает ряд бюрократических препятствий. Россия в свое время намеренно ввела такие законы, поскольку ей было выгодно, чтобы мы не обогащались за счет собственных ресурсов.

Но сейчас, по мнению экономиста Андрея Длигача, нам нужно максимально использовать такие месторождения, ведь сотрудничество с Америкой — это большой шанс для нашей экономики.

— Индийские и саудовские деньги пойдут за американскими деньгами, и Украина станет логистическим центром для азиатских стран на пути к европейскому рынку, зоной продовольственной безопасности для Саудовской Аравии, энергетической безопасности для Европы и так далее.

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Что говорит Министерство экономики

В Минэкономики отмечают, что разработка литиевого месторождения — лишь одно из предложений, представленных партнерам. И если все получится, то это действительно будет первый проект в рамках украинско-американского соглашения о недрах.

— Мы передали этой американской корпорации развития около десятка различных проектов и лицензий, чтобы показать, какие проекты можно запустить в Украине быстрее всего, — говорит первый заместитель министра Алексей Соболев.

По словам замминистра, в настоящее время идет процесс создания совместного инвестиционного фонда. Они надеются сделать первые инвестиции в конце этого или начале следующего года.

— Мы ожидаем, что первое заседание Наблюдательного совета Фонда состоится где-то в конце июля или в августе, а детальная операционная деятельность начнется в сентябре.

Добровеличковская громада ожидает от этого соглашения инвестиций, рабочих мест для местных жителей и развития инфраструктуры, поскольку дорога находится в неудовлетворительном состоянии. В состав громаді входит 31 населенный пункт с численностью населения до 15 тысяч человек.

В селе Терновое, которое граничит с месторождением, осталось около сотни человек, те, у кого еще есть работа, или пожилые люди. Поэтому местные жители возлагают надежды на добычу полезных ископаемых, утверждая, что она вдохнет жизнь в громаду, если только не нанесет вреда окружающей среде.

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