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“Белая нефть”: какой регион хочет стать первым для соглашения о недрах с США

Ольга Читайло 01 июля 2025, 12:00

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