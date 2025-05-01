Соглашение о полезных ископаемых между США и Украиной подписано: что предусматривает документ

Соглашение о полезных ископаемых, которое было в центре внимания последние несколько месяцев, наконец подписано. Об этом сообщила министр экономики Украины Юлия Свириденко и Министерство финансов США.

В частности, речь идет о создании Инвестиционного фонда восстановления. Документ отличается от предыдущих версий, которые ветировал Владимир Зеленский. Что провозглашает соглашение и какие перспективы получает Украина — рассказываем далее.

Соглашение о полезных ископаемых: Свириденко о пунктах договора

Министр отметила, что, по договоренности Зеленского и Трампа, совместно с министром финансов США Скоттом Бессентом подписано соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления США-Украина.

— Благодарю президентов за лидерство. Благодарю всех, кто работал ради соглашения, делал его более содержательным. Сейчас документ такой, что может обеспечить успех для обеих наших стран — Украины и Соединенных Штатов, — добавила она.

Соглашение предусматривает, что совместно с США будет создан инвестиционный фонд по восстановлению Украины, который будет привлекать глобальные инвестиции в Украину. Однако Юлия Свириденко выделила важные позиции, прописанные в соглашении.

Полная собственность и контроль остаются за Украиной

Все ресурсы на территории Украины и ее территориальных водах принадлежат государству. Именно украинское государство определяет где и что добывать, а все недра остаются в украинской собственности.

Равноправное партнерство

Фонд создается на условиях 50/50. Этим фондом будет управлять Украина совместно с США. У одной из сторон нет преобладающего голоса и это будет отражать равноправное партнерство между Украиной и Соединенными Штатами.

Национальная собственность защищена

Соглашение не предусматривает изменения в процессах приватизации или управлении государственными компаниями. Все объекты и дальше будут принадлежать Украине.

Компании по типу Укрнефти или Энергоатома остаются в собственности государства, — добавила чиновник.

Никаких долгов

Соглашение не содержит упоминаний о каких-либо долговых обязательствах Украины перед США. Реализация документа позволит обеим странам увеличить экономический потенциал благодаря равноправному сотрудничеству и инвестициям.

Соглашение соответствует Конституции и не меняет евроинтеграционный курс

Документ согласовывается с национальным законодательством и не противоречит международным обязательствам Украины. Соглашение станет сигналом и другим мировым игрокам, что с Украиной надежно сотрудничать долгосрочно.

Фонд будет наполняться доходами исключительно по новым лицензиям

Речь идет о 50% от новых лицензий на проекты в сфере критических материалов и нефти и газа, которые будут поступать в бюджет после создания фонда. Доходы от начатых проектов или планируемые в бюджете поступления не включаются в фонд. Речь идет о дальнейшем стратегическом сотрудничестве.

Законодательные изменения будут точечными

Для функционирования фонда предусмотрено внесение некоторых изменений в бюджетный кодекс.

Само же соглашение должно ратифицировать Верховная Рада.

США помогут привлекать дополнительные инвестиции и технологии

Фонд будет поддерживаться правительством США через агентство DFC, которое поможет Украине привлекать инвестиции и технологии от фондов и компаний как в США, так и в ЕС и других странах, поддерживающих Украину в войне.

— Передача и развитие технологий — важная часть соглашения, ведь нам нужны не только инвестиции, но и инновации, — сказала Свириденко.

Соглашение предоставляет налоговые гарантии

Доходы и взносы фонда не облагаются налогом ни в США, ни в Украине, чтобы инвестирование дало наибольшие результаты.

Как будет работать инвестиционный фонд

Министр объясняет, что США будут вносить вклад в фонд, и кроме непосредственно средств, они могут делать его и новой помощью, например, системами ПВО для Украины.

— Украина вносит 50% доходов государственного бюджета от новой ренты на новые лицензии на новые участки. Украина также может вносить дополнительные взносы кроме этого базового, если сочтет необходимым. Речь идет о сотрудничестве на десятилетия вперед, — утверждает Юлия Свириденко.

Затем фонд будет инвестировать в проекты по добыче полезных ископаемых и нефти и газа, а также в сопутствующую инфраструктуру или переработку. Конкретные инвестиционные проекты, на которые будут ориентированы средства, Украина и США будут определять совместно. Фонд может инвестировать только в Украину.

Мы ожидаем, что первые 10 лет доходы и поступления фонда не распределяются, а могут только инвестироваться в Украину — в новые проекты или восстановление. Эти условия будут оговариваться дополнительно.

По ее словам, Украина и США подписали соглашение, предусматривающее взаимовыгодные условия для обоих государств.

В документе США отмечают свое стремление способствовать достижению долгосрочного мира в Украине и признают вклад, который Украина внесла в глобальную безопасность, отказавшись от ядерного арсенала.

Америка также отмечает свою приверженность вопросам украинской безопасности, восстановлению и реконструкции.

Министр финансов США Скотт Бессент также прокомментировал подписание соглашения:

— Как сказал президент, Соединенные Штаты стремятся содействовать завершению этой жестокой и бессмысленной войны. Это соглашение четко сигнализирует России, что администрация Трампа отдана мирному процессу, сосредоточенному на свободной, суверенной и процветающей Украине в долгосрочной перспективе.

Он отметил, что Трамп дал согласие на партнерство, чтобы продемонстрировать приверженность обеих сторон длительному миру и процветанию в Украине.

— И, чтобы было понятно, ни одному государству или лицу, финансировавшему или поставлявшему российскую военную машину, не будет позволено извлекать выгоду от реконструкции Украины, — добавил Бессент.

Ранее Зеленский объяснял, почему не подписали первый вариант соглашения о полезных ископаемых.

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