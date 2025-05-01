Соглашение о полезных ископаемых между США и Украиной подписано: что предусматривает документ

Соглашение о полезных ископаемых, которое было в центре внимания последние несколько месяцев, наконец подписано. Об этом сообщила министр экономики Украины Юлия Свириденко и Министерство финансов США. В частности, речь идет о создании Инвестиционного фонда восстановления. Документ отличается от предыдущих версий, которые ветировал Владимир Зеленский. Что провозглашает соглашение и какие перспективы получает Украина — рассказываем далее. Соглашение о полезных ископаемых: Свириденко о пунктах договора Министр отметила, что, по договоренности Зеленского и Трампа, совместно с министром финансов США Скоттом Бессентом подписано соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления США-Украина.— Благодарю президентов за лидерство. Благодарю всех, кто работал ради соглашения, делал его более содержательным. Сейчас документ такой, что может обеспечить успех для обеих наших стран — Украины и Соединенных Штатов, — добавила она. Соглашение предусматривает, что совместно с США будет создан инвестиционный фонд по восстановлению Украины, который будет привлекать глобальные инвестиции в Украину. Однако Юлия Свириденко выделила важные позиции, прописанные в соглашении. Полная собственность и контроль остаются за Украиной Все ресурсы на территории Украины и ее территориальных водах принадлежат государству. Именно украинское государство определяет где и что добывать, а все недра остаются в украинской собственности. Равноправное партнерство Фонд создается на условиях 50/50. Этим фондом будет управлять Украина совместно с США. У одной из сторон нет преобладающего голоса и это будет отражать равноправное партнерство между Украиной и Соединенными Штатами. Национальная собственность защищена Соглашение не предусматривает изменения в процессах приватизации или управлении государственными компаниями. Все объекты и дальше будут принадлежать Украине. Компании по типу Укрнефти или Энергоатома остаются в собственности государства, — добавила чиновник. Фото: Юлия Свириденко Никаких долгов Соглашение не содержит упоминаний о каких-либо долговых обязательствах Украины перед США. Реализация документа позволит обеим странам увеличить экономический потенциал благодаря равноправному сотрудничеству и инвестициям. Соглашение соответствует Конституции и не меняет евроинтеграционный курс Документ согласовывается с национальным законодательством и не противоречит международным обязательствам Украины. Соглашение станет сигналом и другим мировым игрокам, что с Украиной надежно сотрудничать долгосрочно. Фонд будет наполняться доходами исключительно по новым лицензиям Речь идет о 50% от новых лицензий на проекты в сфере критических материалов и нефти и газа, которые будут поступать в бюджет после создания фонда. Доходы от начатых проектов или планируемые в бюджете поступления не включаются в фонд. Речь идет о дальнейшем стратегическом сотрудничестве. Законодательные изменения будут точечными Для функционирования фонда предусмотрено внесение некоторых изменений в бюджетный кодекс. Само же соглашение должно ратифицировать Верховная Рада. США помогут привлекать дополнительные инвестиции и технологии Фонд будет поддерживаться правительством США через агентство DFC, которое поможет Украине привлекать инвестиции и технологии от фондов и компаний как в США, так и в ЕС и других странах, поддерживающих Украину в войне. — Передача и развитие технологий — важная часть соглашения, ведь нам нужны не только инвестиции, но и инновации, — сказала Свириденко. Соглашение предоставляет налоговые гарантии Доходы и взносы фонда не облагаются налогом ни в США, ни в Украине, чтобы инвестирование дало наибольшие результаты. Читать по теме Украина и США подписали Меморандум по соглашению о недрах: что будет дальше Меморандум об экономических сотрудничествах между Украиной и США: команды продвинулись в Соглашении о недрах. Как будет работать инвестиционный фонд Министр объясняет, что США будут вносить вклад в фонд, и кроме непосредственно средств, они могут делать его и новой помощью, например, системами ПВО для Украины. — Украина вносит 50% доходов государственного бюджета от новой ренты на новые лицензии на новые участки. Украина также может вносить дополнительные взносы кроме этого базового, если сочтет необходимым. Речь идет о сотрудничестве на десятилетия вперед, — утверждает Юлия Свириденко. Фото: Юлия Свириденко Затем фонд будет инвестировать в проекты по добыче полезных ископаемых и нефти и газа, а также в сопутствующую инфраструктуру или переработку. Конкретные инвестиционные проекты, на которые будут ориентированы средства, Украина и США будут определять совместно. Фонд может инвестировать только в Украину. Мы ожидаем, что первые 10 лет доходы и поступления фонда не распределяются, а могут только инвестироваться в Украину — в новые проекты или восстановление. Эти условия будут оговариваться дополнительно. По ее словам, Украина и США подписали соглашение, предусматривающее взаимовыгодные условия для обоих государств. В документе США отмечают свое стремление способствовать достижению долгосрочного мира в Украине и признают вклад, который Украина внесла в глобальную безопасность, отказавшись от ядерного арсенала. Америка также отмечает свою приверженность вопросам украинской безопасности, восстановлению и реконструкции. Министр финансов США Скотт Бессент также прокомментировал подписание соглашения: — Как сказал президент, Соединенные Штаты стремятся содействовать завершению этой жестокой и бессмысленной войны. Это соглашение четко сигнализирует России, что администрация Трампа отдана мирному процессу, сосредоточенному на свободной, суверенной и процветающей Украине в долгосрочной перспективе. Он отметил, что Трамп дал согласие на партнерство, чтобы продемонстрировать приверженность обеих сторон длительному миру и процветанию в Украине. — И, чтобы было понятно, ни одному государству или лицу, финансировавшему или поставлявшему российскую военную машину, не будет позволено извлекать выгоду от реконструкции Украины, — добавил Бессент. Ранее Зеленский объяснял, почему не подписали первый вариант соглашения о полезных ископаемых.А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Экономика Украины, США, Украина Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter