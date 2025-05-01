Угоду про корисні копалини між США та Україною підписано: що передбачає документ

Угода про корисні копалини, яка була в центрі уваги останні кілька місяців, нарешті підписана. Про це повідомила міністерка економіки України Юлія Свириденко та Міністерство фінансів США.

Зокрема йдеться про створення Інвестиційного фонду відбудови. Документ відрізняється від попередніх версій, на які наклав вето Володимир Зеленський. Що проголошує угода та які перспективи отримує Україна — розповідаємо далі.

Угода про корисні копалини: Свириденко про пункти договору

Міністерка зазначила, що, за домовленістю Зеленського і Трампа, спільно із міністром фінансів США Скоттом Бессентом підписана угода ​​про створення Інвестиційного фонду відбудови США-Україна.

— Дякую президентам за лідерство. Дякую всім, хто працював заради угоди, робив її більш змістовною. Зараз документ такий, що може забезпечити успіх для обох наших країн — України та Сполучених Штатів, — додала вона.

Угода передбачає, що спільно із США створять інвестиційний фонд з відбудови України, який залучатиме глобальні інвестиції до України. Однак Юлія Свириденко виділила важливі позиції, прописані в угоді.

Повна власність і контроль залишаються за Україною

Всі ресурси на території України та в її територіальних водах належать державі. Саме українська держава визначає, де і що видобувати, а всі надра залишаються в українській власності.

Рівноправне партнерство

Фонд створюється на умовах 50/50. Цим фондом керуватиме Україна спільно із США. Жодна зі сторін не матиме голосу, що переважає, і це відображатиме рівноправне партнерство між Україною та Сполученими Штатами.

Національна власність захищена

Угода не передбачає змін у процесах приватизації або управлінні державними компаніями. Всі об’єкти й надалі належатимуть Україні.

Компанії на кшталт Укрнафти чи Енергоатому залишаються у власності держави, — додала посадовиця.

Жодних боргів

Угода не містить згадок про будь-які боргові зобов’язання України перед США. Реалізація документа дозволить обом країнам збільшити економічний потенціал завдяки рівноправній співпраці та інвестиціям.

Угода відповідає Конституції та не змінює євроінтеграційний курс

Документ узгоджується з національним законодавством і не суперечить жодним міжнародним зобов’язанням України. Угода стане сигналом іншим світовим гравцям, що з Україною надійно співпрацюватимуть довгостроково.

Фонд наповнюватиметься доходами виключно з нових ліцензій

Йдеться про 50% коштів від нових ліцензій на проекти у сфері критичних матеріалів та нафти й газу, що надходитимуть до бюджету після створення фонду. Доходи від розпочатих проектів або заплановані у бюджеті надходження не включаються до фонду. Йдеться про подальшу стратегічну співпрацю.

Законодавчі зміни будуть точковими

Для функціонування фонду передбачено внесення деяких змін до бюджетного кодексу.

Саму ж угоду має ратифікувати Верховна Рада.

США допоможуть залучати додаткові інвестиції й технології

Фонд підтримуватиметься урядом США через агентство DFC, яке допомагатиме Україні залучати інвестиції та технології від фондів і компаній як у США, так і у ЄС та інших країнах, що підтримують Україну у війні.

— Передача й розвиток технологій — важлива частина угоди, адже нам потрібні не лише інвестиції, але й інновації, — сказала Свириденко.

Угода надає податкові гарантії

Доходи й внески фонду не оподатковуються ні у США, ні в Україні, щоб інвестування дало якнайбільші результати.

Як працюватиме інвестиційний фонд

Міністерка пояснює, що США робитимуть внесок у фонд, і крім безпосередньо коштів, вони можуть робити його і новою допомогою, наприклад, системами ППО для України.

— Україна вносить 50% доходів державного бюджету від нової ренти на нові ліцензії на нові ділянки. Україна також може робити додаткові внески окрім цього базового, якщо вважатиме за необхідне. Йдеться про співпрацю на десятиліття вперед, — стверджує Юлія Свириденко.

Далі фонд інвестуватиме у проекти із видобутку корисних копалин та нафти й газу, а також в супутню інфраструктуру чи перероблення. Конкретні інвестиційні проекти, на які будуть спрямовані кошти, Україна і США визначатимуть спільно. Фонд може інвестувати тільки в Україну.

Ми очікуємо, що перші 10 років прибутки та надходження фонду не розподіляються, а можуть лише інвестуватись в Україну — у нові проекти чи відбудову. Ці умови будуть обговорюватися додатково.

За її словами, Україна та США підписали угоду, що передбачає взаємовигідні умови для обох держав.

В документі США відзначають своє прагнення сприяти досягненню довгострокового миру в Україні й визнають вклад, який Україна зробила у глобальну безпеку, відмовившись від ядерного арсеналу.

Америка також відзначає свою відданість питанням української безпеки, відновленню і реконструкції.

Міністр фінансів США Скотт Бессент також прокоментував підписання угоди:

— Як сказав президент, Сполучені Штати прагнуть сприяти завершенню цієї жорстокої та безглуздої війни. Ця угода чітко сигналізує Росії, що адміністрація Трампа віддана мирному процесу, зосередженому на вільній, суверенній та квітучій Україні в довгостроковій перспективі.

Він зазначив, що Трамп дав згоду на партнерство, щоб продемонструвати відданість обох сторін тривалому миру та процвітанню в Україні.

— І, щоб було зрозуміло, жодній державі чи особі, яка фінансувала чи постачала російську військову машину, не буде дозволено отримувати вигоду від реконструкції України, — додав Бессент.

Раніше Зеленський пояснював, чому не підписали перший варіант угоди про корисні копалини.

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