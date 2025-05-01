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Угоду про корисні копалини між США та Україною підписано: що передбачає документ

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 01 Травня 2025, 09:30
угода про корисні копалини
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