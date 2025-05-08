Исторический момент: Рада ратифицировал соглашение о недрах между Украиной и США

Верховная Рада Украины поддержала ратификацию соглашения между США и Украиной о полезных ископаемых. Прямую трансляцию сегодняшнего заседания на своем YouTube-канале проводил народный депутат Ярослав Железняк.

За ратификацию документа проголосовало 338 народных депутатов. На заседание прибыли премьер-министр Денис Шмыгаль, министр иностранных дел Андрей Сибига, министерша экономики Юлия Свириденко и другие чиновники.

Ратификация соглашения о недрах: детали

Железняк сообщил, кто именно из депутатов отдал свои голоса за решение:

Слуга народа — 210 голосов;

Європейська солідарність — 23 голоса;

Батьківщина — 22 голоса;

За життя — 18 голосов;

Голос — 12 голосов;

Відновлення —12 голосов;

За майбутнє — 10 голосов;

Довіра — 18 голосов;

внефракционные — 13 голосов.

Министр экономики Юлия Свириденко во время выступления с трибуны перед голосованием заверила, что соглашение будет действовать в интересах Украины.

— Президент Владимир Зеленский абсолютно четко дал задачи по этому соглашению, а именно: абсолютное равноправие сторон и уважение национальных интересов Украины.

Она добавила, что у соглашения нет пунктов о долге. Собственность и контроль над недрами и другими стратегическими объектами остается за Украиной, национальная собственность защищена.

Напомним, что текст соглашения о полезных ископаемых уже доступен на странице Кабинета Министров. Документ предусматривает следующие пункты:

создание инвестиционного фонда на основе 50/50. Обе стороны имеют равное право голоса;

полное сохранение контроля над недрами за Украиной, инфраструктурой и природными ресурсами;

новые инвестиции и отсутствие долговых обязательств;

фонд будет инвестировать в проекты и гарантировать коммерческие закупки на условиях “бери или платы”;

соглашение не станет преградой для членства Украины в ЕС.

Напомним, что Зеленский объяснял, почему отказался от подписания первого формата соглашения.

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