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Исторический момент: Рада ратифицировал соглашение о недрах между Украиной и США

Ирина Танасийчук, журналист сайта 08 мая 2025, 14:44
ратификация договора о полезных ископаемых
Фото Unsplash
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