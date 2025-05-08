Исторический момент: Рада ратифицировал соглашение о недрах между Украиной и США

Фото Unsplash Верховная Рада Украины поддержала ратификацию соглашения между США и Украиной о полезных ископаемых. Прямую трансляцию сегодняшнего заседания на своем YouTube-канале проводил народный депутат Ярослав Железняк. За ратификацию документа проголосовало 338 народных депутатов. На заседание прибыли премьер-министр Денис Шмыгаль, министр иностранных дел Андрей Сибига, министерша экономики Юлия Свириденко и другие чиновники. Ратификация соглашения о недрах: детали Железняк сообщил, кто именно из депутатов отдал свои голоса за решение: Слуга народа — 210 голосов; Європейська солідарність — 23 голоса; Батьківщина — 22 голоса; За життя — 18 голосов; Голос — 12 голосов; Відновлення —12 голосов; За майбутнє — 10 голосов; Довіра — 18 голосов; внефракционные — 13 голосов. Министр экономики Юлия Свириденко во время выступления с трибуны перед голосованием заверила, что соглашение будет действовать в интересах Украины. — Президент Владимир Зеленский абсолютно четко дал задачи по этому соглашению, а именно: абсолютное равноправие сторон и уважение национальных интересов Украины. Она добавила, что у соглашения нет пунктов о долге. Собственность и контроль над недрами и другими стратегическими объектами остается за Украиной, национальная собственность защищена. Читать по теме Соглашение о полезных ископаемых между США и Украиной подписано: что предусматривает документ Соглашение провозглашает создание инвестиционного фонда, наполняемого Украиной и США. Какие пункты добавили в документ? Напомним, что текст соглашения о полезных ископаемых уже доступен на странице Кабинета Министров. Документ предусматривает следующие пункты: создание инвестиционного фонда на основе 50/50. Обе стороны имеют равное право голоса; полное сохранение контроля над недрами за Украиной, инфраструктурой и природными ресурсами; новые инвестиции и отсутствие долговых обязательств; фонд будет инвестировать в проекты и гарантировать коммерческие закупки на условиях “бери или платы”; соглашение не станет преградой для членства Украины в ЕС. Напомним, что Зеленский объяснял, почему отказался от подписания первого формата соглашения.А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Экономика Украины, США, Украина Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter