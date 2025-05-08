Історичний момент: Рада ратифікувала угоду про надра між Україною та США

Верховна Рада України підтримала ратифікацію угоду між США та Україною про корисні копалини. Пряму трансляцію сьогоднішнього засідання на своєму YouTube-каналі проводив народний депутат Ярослав Железняк.

За ратифікацію документа проголосували 338 народних депутатів. На засідання прибули прем’єр-міністр Денис Шмигаль, міністр закордонних справ Андрій Сибіга, міністерка економіки Юлія Свириденко та інші урядовці.

Ратифікація угоди про надра: деталі

Железняк повідомив, хто саме з депутатів віддав свої голоси за рішення:

Слуга народу — 210 голосів;

Європейська солідарність — 23 голоси;

Батьківщина — 22 голоси;

За життя — 18 голосів;

Голос — 12 голосів;

Відновлення — 12 голосів;

За майбутнє — 10 голосів;

Довіра — 18 голосів;

позафракційні — 13 голосів.

Міністерка економіки Юлія Свириденко під час виступу з трибуни перед голосуванням запевнила, що угода діятиме в інтересах України.

— Президент Володимир Зеленський абсолютно чітко дав завдання щодо цієї угоди, а саме: абсолютна рівноправність сторін та повага до національних інтересів України.

Вона додала, що в угоді немає пунктів про борг. Власність та контроль над надрами та іншими стратегічними об’єктами залишається за Україною, національну власність захищено.

Нагадаємо, що текст угоди про корисні копалини вже доступний на сторінці Кабінету Міністрів. Документ передбачає такі пункти:

створення інвестиційного фонду на засадах 50/50. Обидві сторони мають рівне право голосу;

повне збереження контролю над надрами за Україною, інфраструктурою та природними ресурсами;

нові інвестиції та відсутність боргових зобов’язань;

фонд інвестуватиме в проекти та гарантуватиме комерційні закупівлі на умовах “бери або плати”;

угода не стане перепоною для членства України в ЄС.

Нагадаємо, що Зеленський пояснював, чому відмовився від підписання першого формату угоди.

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