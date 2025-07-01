“Біла нафта”: який регіон хоче стати першим для угоди про надра зі США

Ділянка Добра на Кіровоградщині з покладами літію може стати першим проектом в рамках українсько-американської угоди про надра. Ці поклади відкрили ще за радянських часів, але розробок так і не було.

Чому так сталося і чи має ця угода шанси стати поштовхом для економічного підйому України? Розкажемо далі.

Чи можливо реалізувати перший проект з видобутку літія

Керівник Добровеличківської громади показує ділянку, де і виявили поклади літію. Це сталося ще у 1989 році, а геологічну розвідку проводили упродовж 90-х років.

Нині це просто поле і розробок тут ніколи не було, хоча претенденти на видобуток були, як і суди за землю.

— Наскільки мені відомо, зараз суди відбулися на користь держави. Сьогодні ця земельна ділянка вільна.

Ділянка, під якою є літієва руда, частково — паї, а частково — власність громади. Площа, на якій зводитимуть шахту, перебуває у комунальній власності Добровеличківської селищної ради.

У січні цього року, щоб розповісти про родовище і запросити американських інвесторів, навіть записав відеозвернення до Трампа.

Договір мають укласти на 50 років. Громада надала всі необхідні документи: кому належить ділянка, кількість водойм навколо, кількість криниць і водозабезпечення в громаді.

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Що заважало розробці раніше

Літій — основна корисна копалина, яку тут виявили. Супутні — тантал, ніобій, рубідій, олово, цезій. Літій називають білою нафтою та одним із двигунів четвертої індустріальної революції, яка у найближчі 20 років може змінити світову економіку.

Голова Асоціації добувної промисловості України Ксенія Оринчак каже, якби це родовище розробляли раніше, то ми б отримали більшу вигоду, бо ринок був ще вільний.

— Гальмувало те, що питання розробки надр в нашій державі завжди було дуже забюрократизоване. Наприклад, закон забороняє розголошувати обсяг покладів таких копалин, як літій. І навіть потенційний інвестор має до цієї інформації обмежений доступ.

Далі ще низка бюрократичних перепон. До таких законів навмисно свого часу доклалася Росія, бо їй було вигідно, щоб ми не заробляли на власних надрах.

Але нині, на думку економіста Андрія Длігача, треба максимально задіяти такі родовища, бо співпраця з Америкою — це великий шанс для нашої економіки.

— За американськими грошима прийдуть і гроші індійські, і саудівські, і Україна буде логістичним центром для азійських країн в напрямку європейського ринку, і зоною продовольчої безпеки Саудівської Аравії, енергетичної безпеки Європи й так далі.

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Що говорять в Міністерстві економіки

У Міністерстві економіки кажуть: розробка літієвого родовища — лише одна із пропозицій, яку надали партнерам. І якщо все вдасться, то це справді буде перший проект у рамках українсько-американської угоди про надра.

— Ми передали на цю американську корпорацію розвитку десь з десяток різноманітних проектів і ліцензій для того, щоб показати, які проекти можуть найшвидше бути запущеними в Україні, — говорить перший заступник міністра Олексій Соболєв.

Спільний інвестиційний фонд, каже заступник міністра, зараз на етапі створення. Сподіваються, що перші інвестиції зможуть зробити наприкінці цього року або на початку наступного.

— Ми очікуємо, що перше засідання Наглядової ради фонду відбудеться десь приблизно в кінці липня чи в серпні, а детальна операційна діяльність стартує вже в вересні.

У Добровеличківській громаді від цієї угоди чекають інвестиції, роботи для місцевих жителів, розвитку інфраструктури, бо дорога у незадовільному стані. До громади входить 31 населений пункт, населення до 15 тисяч осіб.

У селі Тернове, що межує з родовищем, до сотні людей і лишилися ті, хто ще має роботу або літні жителі. Тому місцеві прокладають надії на видобуток копалин, мовляв, це вдихне життя в громаду, лише б не зашкодило довкіллю.

Ми також розповідали, де розташовані найбільші поклади літію та інших копалин в Україні.

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