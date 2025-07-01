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“Біла нафта”: який регіон хоче стати першим для угоди про надра зі США

Ольга Читайло 01 Липня 2025, 12:00

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