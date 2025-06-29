Покорила вершину — преодолею и препятствия! Жены воинов исцеляют душу среди Карпат

В Закарпатье американский благотворительный фонд создал лагерь для психологического восстановления военных и их семей. Он будет работать ежемесячно по две недели аж до мая 2026 года.

Маршруты обустроили на Черной Горе возле Виноградова. Реабилитационную программу разработали американские ветераны, знающие с какими физическими и ментальными сложностями сталкиваются военные и их семьи.

Скалолазание как реабилитация: как помогают семьям военных

Инструкторы помогают женам и детям погибших военных одеть снаряжение и знакомят с правилами восхождения на скалу. На Черной горе у закарпатского города Виноградов обустроили маршруты разной сложности.

Лагерь для реабилитации семей военных создали американские ветераны. Они разработали программу восстановления с помощью скалолазания, потому что хорошо знают о физических и ментальных сложностях, с которыми сталкиваются бойцы и их семьи.

— Это лагерь для всей семьи, потому что одна из частей исцеления — это именно семья, кто действительно помогает, всегда рядом, — говорит менеджер лагеря Диана Шевчук.

Этот благотворительный фонд проводил лагеря для психологического восстановления украинских военных и их семей в Словении и Австрии с 2022 года. В Украине инициатива будет работать почти год.

В этом заезде вдовы и дети погибших защитников Запорожской области, Оксана из Мелитопольского района. После наступления оккупантов переехала с двумя дочками в Киевскую область. Муж на войну пошел добровольцем.

Так получилось, что через два года и два месяца муж погиб. Если есть какая-то возможность, то мы цепляемся за нее, чтобы как-то себя вытянуть эмоционально, поддержать себя и ребенка.

Женщина с младшей дочерью поднималась на скале впервые. Справились, а теперь счастливы и гордятся собой.

— Я очень боюсь высоты, но я считаю, что очень быстро поднялась вверх.

Муж Виктории погиб на войне девять месяцев назад. Женщина пытается справиться с потерей. Говорит, что горы, единомышленники, новые эмоции и покоренная вершина помогают в этом.

Это классно. Это дает чувство, что ты можешь сделать все. Если покорить гору, что действительно сделать трудно, значит, я могу преодолеть и другие препятствия в своей жизни.

В настоящее время в лагере под Виноградовым 13 семей погибших героев. С ними работают психологи. Есть занятия по арт-терапии. Цель проекта не только позволить отдохнуть, но и научить людей преодолевать страхи и внутренние барьеры, находить силы жить дальше.

— Мы стараемся помочь женщинам в условиях, в которых они находятся, в этом стрессе. Мы показываем им, как с помощью природы можно себя поддержать, с помощью разных техник, с дыханием, — объясняет психолог Соломия Ковалик.

Программа поддержки создана не только для семей погибших бойцов, но и для ветеранов войны, их родственников, военнопленных и пропавших без вести. Лагерь для всех бесплатный.

Мы также говорили, что в Киеве открыли бесплатный кабинет сексуальной реабилитации для военных.

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