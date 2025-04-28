Вернуть себе себя: в Киеве открыли бесплатный кабинет сексуальной реабилитации для военных

В Киеве появилось место, где военные и ветераны могут получить помощь в вопросе, о котором обычно сложно говорить. При поддержке Фонда Елены Пинчук открыли первый бесплатный кабинет сексуальной реабилитации для тех, кто пережил ранения или травму.

Восстановление сексуальной жизни для военных

Еще в 2023 году Фонд начал направление сексуальной реабилитации для военных, запустив образовательную программу Recovery. Сексуальная жизнь. Она помогает специалистам лучше понимать, как поддерживать тех, кто учится жить с последствиями травм и выстраивать новые личные отношения.

— Ни один врач даже не озвучивал — функционируют мои половые органы или нет. В таких вопросах ты остаешься один: как самостоятельно во всем разберешься — таким и будет твое восстановление, — рассказывает ветеран Александр Баталов, участник программы Recovery. Сексуальная жизнь.

Чтобы изменить эту ситуацию, Фонд открыл кабинет, где можно получить бесплатную, анонимную и конфиденциальную консультацию.

Пациентов консультирует Борис Ворник — доктор медицинских наук, профессор кафедры сексологии и медицинской психологии, международный эксперт в сфере сексуального и репродуктивного здоровья.

В кабинет можно обратиться со следующими вопросами:

потеря или снижение либидо, эрекции, оргазма;

трудности с интимной близостью после физических травм;

последствия ПТСР для сексуальности;

недоразумения в партнерских отношениях;

другие факторы, влияющие на интимную и эмоциональную жизнь.

Консультации проходят офлайн в пространстве Dialog Hub в Киеве по адресу ул. Владимирская, 43. Записаться можно по телефону +380673351646 или по ссылке.

Сексуальность — это важная часть жизни, которая заслуживает такой же поддержки, как и физическое или психологическое восстановление.

Коммуникация с теми, кто пережил тяжелые испытания на поле боя, может требовать особого подхода. Как общаться с ветеранами, каких тем избегать в разговорах, как превратить банальное “как ты?” в настоящие слова поддержки — читай в следующем материале.

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