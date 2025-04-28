Повернути собі себе: у Києві відкрили безкоштовний кабінет сексуальної реабілітації для військових

У Києві з’явилося місце, де військові та ветерани можуть отримати допомогу в питанні, про яке зазвичай складно говорити. За підтримки Фонду Олени Пінчук відкрили перший безкоштовний кабінет сексуальної реабілітації для тих, хто пережив поранення чи травму. Відновлення сексуального життя для військових Ще у 2023 році Фонд започаткував напрямок сексуальної реабілітації для військових, запустивши освітню програму Recovery. Сексуальне життя. Вона допомагає фахівцям краще розуміти, як підтримувати тих, хто вчиться жити з наслідками травм і вибудовувати нові особисті стосунки. — Жоден лікар навіть не озвучував — функціонують мої статеві органи чи ні. У таких питаннях ти залишаєшся один: як самостійно в усьому розберешся — таким і буде твоє відновлення, — розповідає ветеран Олександр Баталов, учасник програми Recovery. Сексуальне життя. Щоб змінити цю ситуацію, Фонд відкрив кабінет, де можна отримати безкоштовну, анонімну і конфіденційну консультацію. Пацієнтів консультує Борис Ворнік — доктор медичних наук, професор кафедри сексології та медичної психології, міжнародний експерт у сфері сексуального і репродуктивного здоров’я. Читати на тему Розлука зводить з розуму? Психологиня розповіла, як підтримувати сексуальне життя у стосунках на відстані Психологиня та телеведуча Наталя Єжова порадила, як підтримувати сексуальне життя на відстані під час війни. До кабінету можна звернутись із такими питаннями: втрата чи зниження лібідо, ерекції, оргазму; труднощі з інтимною близькістю після фізичних травм; наслідки ПТСР для сексуальності; непорозуміння у партнерських стосунках; інші фактори, що впливають на інтимне та емоційне життя. Консультації проходять офлайн у просторі Dialog Hub у Києві за адресою вул. Володимирська, 43. Записатися можна за телефоном +380673351646 або за посиланням.Сексуальність — це важлива частина життя, яка заслуговує на таку саму підтримку, як і фізичне чи психологічне відновлення. Комунікація з тими, хто пережив важкі випробування на полі бою, може вимагати особливого підходу. Як спілкуватися з ветеранами, яких тем уникати у розмовах, як перетворити банальне “як ти?” на справжні слова підтримки — читай в наступному матеріалі. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: Поради психолога, Секс, українські військові Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter