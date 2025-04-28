Повернути собі себе: у Києві відкрили безкоштовний кабінет сексуальної реабілітації для військових

У Києві з’явилося місце, де військові та ветерани можуть отримати допомогу в питанні, про яке зазвичай складно говорити. За підтримки Фонду Олени Пінчук відкрили перший безкоштовний кабінет сексуальної реабілітації для тих, хто пережив поранення чи травму.

Відновлення сексуального життя для військових

Ще у 2023 році Фонд започаткував напрямок сексуальної реабілітації для військових, запустивши освітню програму Recovery. Сексуальне життя. Вона допомагає фахівцям краще розуміти, як підтримувати тих, хто вчиться жити з наслідками травм і вибудовувати нові особисті стосунки.

— Жоден лікар навіть не озвучував — функціонують мої статеві органи чи ні. У таких питаннях ти залишаєшся один: як самостійно в усьому розберешся — таким і буде твоє відновлення, — розповідає ветеран Олександр Баталов, учасник програми Recovery. Сексуальне життя.

Щоб змінити цю ситуацію, Фонд відкрив кабінет, де можна отримати безкоштовну, анонімну і конфіденційну консультацію.

Пацієнтів консультує Борис Ворнік — доктор медичних наук, професор кафедри сексології та медичної психології, міжнародний експерт у сфері сексуального і репродуктивного здоров’я.

До кабінету можна звернутись із такими питаннями:

втрата чи зниження лібідо, ерекції, оргазму;

труднощі з інтимною близькістю після фізичних травм;

наслідки ПТСР для сексуальності;

непорозуміння у партнерських стосунках;

інші фактори, що впливають на інтимне та емоційне життя.

Консультації проходять офлайн у просторі Dialog Hub у Києві за адресою вул. Володимирська, 43. Записатися можна за телефоном +380673351646 або за посиланням.

Сексуальність — це важлива частина життя, яка заслуговує на таку саму підтримку, як і фізичне чи психологічне відновлення.

Комунікація з тими, хто пережив важкі випробування на полі бою, може вимагати особливого підходу. Як спілкуватися з ветеранами, яких тем уникати у розмовах, як перетворити банальне “як ти?” на справжні слова підтримки — читай в наступному матеріалі.

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