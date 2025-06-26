Карта боевых действий 26 июня 2025: уничтожено 11 районов сосредоточения российских военных

Карта боевых действий за 26 июня 2025 года — это последние данные с передовой. Ты можешь просмотреть ее в интерактивном режиме.

Какая ситуация на карте боевых действий, а также, где идут бои, аналитику экспертов ISW и сведение Генштаба — ищи дальше в материале.

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян за последние две недели.

Зеленые участки — освобожденная территория.

Серые участки — нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Фиолетовый цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — оккупированные территории других стран.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) утверждают, что недавно украинские войска продвинулись в районе Боровой и Великой Новоселки.

Между тем, российские войска недавно продвинулись во Волчанске и близ Покровска и Новопавловки.

Оперативная ситуация в Украине на 26 июня 2025 года

Генштаб сообщает, что за прошедшие сутки зафиксировано 154 боестолкновений.

Оккупанты нанесли 79 авиационных ударов, сбросив 117 КАБов. Кроме этого, они привлекли для поражения 3278 дронов-камикадзе и произвели 5902 обстрела.

Авиаудары наносились по районам населенных пунктов Водяное, Гранов, Охримовка, Григоровка Харьковской области; Полтавка, Шахово, Ильиновка, Владимировка, Попов Яр, Новоторецкое, Сухой Яр, Мирноград, Покровск, Удачное, Александроград, Андреевка-Клевцово Донецкой области; Малиновка, Ольговское, Каменское Запорожской области; Ольговка, Таврическое Херсонской области.

Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 11 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, артиллерийскую систему и один важный объект противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях отражены 14 атак. РФ нанесла восемь авиаударов, сбросив 20 КАБов, совершила 263 обстрела, в том числе семь из РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении враг восемь раз атаковал позиции вблизи Волчанска, Волчанских Хуторов и Липцев.

На Купянском направлении россияне атаковали четырежды. Остановлены штурмовые действия в районах Голубовки, Степной Новоселовки, Новой Кругляковки и Зеленого Роща.

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На Лиманском направлении атаковали 17 раз, пытались вклиниться вблизи населенных пунктов Грековка, Копанки, Надежда, Редкодуб, Колодцы, Зеленая Долина и Торское.

На Северском направлении ВСУ остановили четыре наступательных действия в районах Верхнекаменского и Григорьевки.

На Краматорском направлении зафиксировано восемь боевых столкновений в направлении Ступочек и Белой Горы.

На Торецком направлении совершено 16 атак в районах Торецка, Нелиповки и в сторону Александро-Калинового и Яблоновки.

На Покровском направлении воины остановили 51 штурмовое действие в районах населенных пунктов Полтавка, Мирное, Коптево, Миролюбовка, Лисовка, Зверево, Удачное, Новосергеевка, Новониколаевка, Орехово и Алексеевка.

На Новопавловском направлении совершено 20 атак в районах населенных пунктов Запорожья, Свободное поле, Перестройка и Шевченко.

На Гуляйпольском направлении враг однажды пытался атаковать вблизи Малиновки.

На Ореховском направлении россияне пытались продвинуться в сторону Новоандреевки.

На Приднепровском направлении прошли две напрасные попытки продвинуться на позиции.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.

В целом потери врага по состоянию на 26 июня 2025 года составляют 1100 человек.

Также украинские воины обезвредили танк, семь боевых бронированных машин, 48 артиллерийских систем, 107 БПЛА, 111 единиц автомобильной и единицу специальной техники оккупантов.

Карта боевых действий 26 июня

Карта боевых действий 26 июня 2025: уничтожено 11 районов сосредоточения российских военных / 13 Фотографий

А о жизни прифронтовой Константиновки Донецкой области читай в специальном репортаже журналистки Вікна-новини Марии Малевской.

Фото: 95 ОДШб

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