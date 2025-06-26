Карта бойових дій 26 червня 2025: знищено 11 районів зосередження російських військових

Карта бойових дій за 26 червня 2025 року — це останні дані з передової. Ти можеш переглянути її в інтерактивному режимі.

Яка ситуація на карті бойових дій, а також де ідуть бої, аналітику експертів ISW та зведення Генштабу — шукай далі у матеріалі.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де розташовуються підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян за останні два тижні.

Зелені ділянки — звільнена територія.

Сірі ділянки — територія, що потребує уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Фіолетовий колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — окуповані території інших держав.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) стверджують, що нещодавно українські війська просунулися в районі Борової та Великої Новосілки.

Тим часом російські війська нещодавно просунулися у Вовчанську та поблизу Покровська та Новопавлівки.

Оперативна ситуація в Україні станом на 26 червня 2025 року

Генштаб повідомляє, що протягом минулої доби зафіксовано 154 боєзіткнень.

Окупанти завдали 79 авіаційних ударів, скинувши 117 КАБів. Крім цього, вони залучили для ураження 3278 дронів-камікадзе та здійснили 5902 обстріли.

Авіаудари завдавалися по районах населених пунктів Водяне, Гранів, Охрімівка, Григорівка Харківської області; Полтавка, Шахове, Іллінівка, Володимирівка, Попів Яр, Новоторецьке, Сухий Яр, Мирноград, Покровськ, Удачне, Олександроград, Андріївка-Клевцове Донецької області; Малинівка, Ольгівське, Кам’янське Запорізької області; Ольгівка, Таврійське Херсонської області.

Авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 11 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, артилерійську систему та один інший важливий об’єкт противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбито 14 атак. РФ завдала вісім авіаударів, скинувши 20 КАБів, здійснила 263 обстріли, зокрема сім із РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог вісім разів атакував позиції поблизу Вовчанська, Вовчанських Хуторів та Липців.

На Куп’янському напрямку росіяни атакували чотири рази. Зупинено штурмові дії у районах Голубівки, Степової Новоселівки, Нової Кругляківки та Зеленого Гаю.

На Лиманському напрямку атакували 17 разів, намагалися вклинитися поблизу населених пунктів Греківка, Копанки, Надія, Рідкодуб, Колодязі, Зелена Долина та Торське.

На Сіверському напрямку ЗСУ зупинили чотири наступальних дії в районах Верхньокам’янського та Григорівки.

На Краматорському напрямку зафіксовано вісім бойових зіткнень у напрямку Ступочок та Білої Гори.

На Торецькому напрямку здійснено 16 атак у районах Торецька, Неліпівки та в бік Олександро-Калинового і Яблунівки.

На Покровському напрямку воїни зупинили 51 штурмову дію у районах населених пунктів Полтавка, Мирне, Коптєве, Миролюбівка, Лисівка, Звірове, Удачне, Новосергіївка, Новомиколаївка, Горіхове та Олексіївка.

На Новопавлівському напрямку здійснено 20 атак у районах населених пунктів Запоріжжя, Вільне Поле, Перебудова та Шевченко.

На Гуляйпільському напрямку ворог один раз намагався атакувати поблизу Малинівки.

На Оріхівському напрямку росіяни намагалися просунутися у бік Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку відбулося дві марні спроби просунутися на позиції.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань агресора не виявлено.

Загалом, втрати ворога станом на 26 червня 2025 становлять 1100 осіб.

Також українські воїни знешкодили танк, сім бойових броньованих машин, 48 артилерійських систем, 107 БпЛА, 111 одиниць автомобільної та одиницю спеціальної техніки окупантів.

Карта бойових дій 26 червня

Карта бойових дій 26 червня 2025: знищено 11 районів зосередження російських військових / 13 Фотографій

А про життя прифронтової Костянтинівки на Донеччині читай в спеціальному репортажі журналістки Вікна-новини Марії Малевської.

Фото: 95 ОДШб

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