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Карта бойових дій 26 червня 2025: знищено 11 районів зосередження російських військових

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 26 Червня 2025, 10:00
карта бойових дій в україні

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