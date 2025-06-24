Символічно рознесли Москвич — які насправді “перемоги” росіян у Костянтинівці

Колись майже 70-тисячний населений пункт, транспортний вузол і прихисток для переселенців, нині Костянтинівка все більше стає схожою на Покровськ, Бахмут або Авдіївку.

Заїхати сюди — уже вкрай складно, на узбіччях — купа спалених автівок цивільних, і військових — усі вʼїзди, та і місто загалом — під вогневим контролем російських дронів на оптоволокні, тобто тих дронів, на які РЕБ не діє.

Костянтинівка: ситуація у місті

Стає все гірше і гірше тут жити, — каже боєць 24 бригади Олег Петрасюк.

Будь-яка автівка тут зараз – це мішень. Навіть старезний москвич, що був не на ходу і стояв кілька років обабіч однієї з костянтинівських доріг, став ціллю для російського FPV-дрона. Цим влучанням ворог хизувався на своїх Telegram-каналах.

Я вранці перед виїздом у місто навмисне подивилася останнє зведення десь за тиждень по Костянтинівці. Так от не було жодного дня, щоб росіяни не вбили або не поранили тут в Костянтинівці когось із місцевих мешканців.

Щодня обстріли, щодня десятки пошкоджених будинків і приватних, і багатоповерхових. Ствольна артилерія, авіація, FPV, і щодня є загиблі та поранені.

На вулицях можна побачити клубки оптоволокна, яке було у ворожих дронах. Нині Костянтинівка вже геть уся у цьому павутинні. Повниться вона і болючими історіями місцевих.

Наприклад, Олексієві 56 років. Пенсії він ще немає, хворіє. Зізнається, що підгодовують солдати. Ось інколи виходить жебракувати, як сам зізнається, бо грошей — немає. Та виїздити не хоче, попри щільні та щоденні обстріли.

У місті нині лишається зо 7-8 тисяч люду. Комендантська година тут триває 20 годин. З 11 до 15 містечко наповнюється оманливо звичним життям.

Ті, хто не виїжджає, ображаються, що трагедію Костянтинівки і її понівечене життя показують мало. Одночасно, більшість із тих, кого ми тут зустріли, а це зо два десятки різних людей, українських журналістів сприймають за ворогів. Хоча саме росіяни нещадно накривають місто усіма можливими видами озброєння.

Вцілілих будинків у Костянтинівці ми не побачили. У більшості сяють порожнечею вікна. Оспіваний Жаданом Костянтинівський вокзал сьогодні виглядає особливо моторошно.

Свято Ігорівський храм, що навпроти вокзалу, російські обстріли пошкодили й у 2024 році, і вже навесні цього року. Всередину храму нас не пустили. У підвалі церкви в цей час тривала служба… російською.

Захопити Костянтинівку росіяни намагаються штурмуючи з трьох боків: Часового Яру, з напрямку Торецька та з боку Покровська.І все, що опиняється на шляху загарбників, стає руїнами.

З напрямку Часового Яру їх стримує 24-та бригада. Вони знають, якщо не зупинити окупантів, і так вже побита Костянтинівка перетвориться на Часів Яр, де тривають міські бої.

Росіяни активно застосовують і FPV-дрони, і артилерію, і десант. Одночасно противник робить усе, аби перерізати всю логістику силам оборони та не дати евакуювати навіть поранених.

Останні два тижні на порядок збільшилися атаки як дронами, так і ствольною артилерією. Дуже багато мінометів працюють і дрони, — каже боєць 24 бригади на псевдо Добряк.

Сили оборони намагаються стримувати цей наступ. Тому тут під Костянтинівкою нині розгортається одна з найзапекліших битв літа 2025.

Досить швидко, хоч і здавалося б, руйнувалася вона з самого початку вторгнення. І так планомірно зараз ми прийшли до того, що тут вже стало небезпечно приходити, некомфортно, — каже боєць 24 бригади Олег Петрасюк.

Підтримати наших оборонців на цьому відтинку фронту можна за посиланням або ж за номером картки 4441111124446638.

Також росіяни стирають Торецьк з лиця землі. Читай, що українські захисники кажуть про підготовку росіян і вогонь у місті.

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