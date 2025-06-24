Для тебе Війна в Україні

Символічно рознесли Москвич — які насправді “перемоги” росіян у Костянтинівці

Марія Малевська, регіональна журналістка програми Вікна-новини 24 Червня 2025, 21:00
Костянтинівка
Фото Getty Images

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