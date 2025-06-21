Стирають Торецьк з лиця землі: захисники про підготовку росіян і вогонь у місті

Пішки 10-15 км і ще несуть із собою все найнеобхідніше. Через засилля дронів та інтенсивні удари артилерією лише так наші піхотинці можуть дістатися переднього краю або звідти повернутися. Та й сама дорога триває не один день. Ворог на Торецькому напрямку активізувався від початку весни та намагається проломити тут нашу оборону.

Торецьк: останні новини з фронту

Місто тримається понад рік, але противник постійно змінює тактику та сподівається прорватися до Костянтинівки. Серед тих, хто нині тримає Торецьк і його околиці, бійці 49 окремого штурмового батальйону. На позиціях бійцям доводиться сидіти по два-три тижні, бо вибратися звідти — нереально.

Долучитися до збору на потреби для 49-го ОШБ можна за реквізитами: 4441 1111 2552 0951.

Одна з позицій наших захисників під Торецьком має вигляд руїни. Відео зафільмував боєць на псевдо Дантист.

Повз нас літало все: від мінометів до дронів! Ракети РСЗВ, розвідувальні дрони, але при цьому ми виконали завдання — не “засвітили” свій спостережний пункт.

Якби бійці лишилися на позиції ще на тиждень, невідомо, чи були б з нами. Адже позицію росіяни зрівняли із землею. Те, що нині відбувається під Торецьком, захисники називають словом “пекло”. Росіяни вчаться на власних помилках і протистояти їм вкрай складно.

Вони дуже розумні зараз стали! Готуються тепер дуже добре, навіть не знаю з ким на рівні, може, Русіч. Це тіпи підготовлені. У них тактично правильні рішення, уже не ваньки-встаньки, — каже боєць на псевдо Бандера.

Хоча росіяни мають перевагу і в зброї, і в живій силі, бійці Карпатської Січі вже майже рік не підпускають їх до сусідньої Костянтинівки. Характер війни змінюється чи не щомісяця. Зараз росіяни розбивають нашу логістику — навчили пілотів філігранно працювати оптоволокном.

Дістатися до передових позицій майже нереально. Тож бійці іноді змушені десятки кілометрів іти пішки. Пілоти дронами доставляють їм на позиції коробки з найнеобхіднішим. Значну кількість їжі та павербанків купують за власні гроші, тож ви можете долучитися до збору і допомогти.

Раніше ми розповідали, які модернізовані дрони використовують росіяни.

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