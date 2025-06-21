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Стирають Торецьк з лиця землі: захисники про підготовку росіян і вогонь у місті

Олег Корнієнко, Журналіст програми Факти ICTV 21 Червня 2025, 17:30

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