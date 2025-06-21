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Стирают Торецк с лица земли: защитники о подготовке россиян и огне в городе

Олег Корниенко, Журналист программы Факты ICTV 21 июня 2025, 17:30

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