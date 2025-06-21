Стирают Торецк с лица земли: защитники о подготовке россиян и огне в городе

Пешком 10-15 км и еще несут с собой все самое необходимое. Из-за засилья дронов и интенсивных ударов артиллерией только так наши пехотинцы могут добраться до переднего края или оттуда вернуться. Да и сама дорога длится не один день. Враг на Торецком направлении активизировался с начала весны и пытается проломить здесь нашу оборону. Торецк: последние новости с фронта Город держится больше года, но противник постоянно меняет тактику и надеется прорваться в Константиновку. Среди тех, кто сейчас держит Торецк и его окрестности, бойцы 49 отдельного штурмового батальона. На позициях бойцам приходится сидеть по две-три недели, потому что выбраться оттуда нереально. Присоединиться к сбору на нужды для 49 ОШБ можно по реквизитам: 4441 1111 2552 0951.Одна из позиций наших защитников под Торецком выглядит как руины. Видео снял боец с позывным Дантист. Мимо нас летало все: от минометов до дронов! Ракеты РСЗО, разведывательные дроны, но при этом мы выполнили задание — не “засветили” свой наблюдательный пункт. Если бы бойцы остались на позиции еще на неделю, неизвестно, были бы с нами или нет. Позицию вскоре россияне сравняли с землей. То, что сейчас происходит под Торецком, защитники называют словом “ад”. Россияне учатся на своих ошибках и противостоять им крайне сложно. Читать по теме Фронт. Головне: россияне бетонируют позиции и стягивают танковые подразделения — новости этой недели Что произошло на фронте за эту неделю? Собрали самое важное. Они очень умными сейчас стали! Готовятся теперь очень хорошо, даже не знаю с кем на уровне, может быть, Русич. Это типы подготовленные. У них тактически правильные решения, уже не ваньки-встаньки, — говорит боец с позывным Бандера. Хотя россияне имеют преимущество и в оружии, и в живой силе, бойцы Карпатской Сечи уже почти год не подпускают их к соседней Константиновке. Характер войны меняется почти каждый месяц. Сейчас россияне разбивают нашу логистику — научили пилотов филигранно работать оптоволокном. Добраться до передовых позиций почти нереально. Так что бойцы иногда вынуждены десятки километров идти пешком. Пилоты дронами доставляют им на позиции коробки с самым необходимым. Значительное количество еды и павербанков покупают за свои деньги, так что вы можете присоединиться к сбору и помочь. Раньше мы рассказывали, какие модернизированные дроны используют россияне. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Донецкая область, Єдині новини, украинские военные Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter