Стирают Торецк с лица земли: защитники о подготовке россиян и огне в городе

Пешком 10-15 км и еще несут с собой все самое необходимое. Из-за засилья дронов и интенсивных ударов артиллерией только так наши пехотинцы могут добраться до переднего края или оттуда вернуться. Да и сама дорога длится не один день. Враг на Торецком направлении активизировался с начала весны и пытается проломить здесь нашу оборону.

Торецк: последние новости с фронта

Город держится больше года, но противник постоянно меняет тактику и надеется прорваться в Константиновку. Среди тех, кто сейчас держит Торецк и его окрестности, бойцы 49 отдельного штурмового батальона. На позициях бойцам приходится сидеть по две-три недели, потому что выбраться оттуда нереально.

Присоединиться к сбору на нужды для 49 ОШБ можно по реквизитам: 4441 1111 2552 0951.

Одна из позиций наших защитников под Торецком выглядит как руины. Видео снял боец ​​с позывным Дантист.

Мимо нас летало все: от минометов до дронов! Ракеты РСЗО, разведывательные дроны, но при этом мы выполнили задание — не “засветили” свой наблюдательный пункт.

Если бы бойцы остались на позиции еще на неделю, неизвестно, были бы с нами или нет. Позицию вскоре россияне сравняли с землей. То, что сейчас происходит под Торецком, защитники называют словом “ад”. Россияне учатся на своих ошибках и противостоять им крайне сложно.

Они очень умными сейчас стали! Готовятся теперь очень хорошо, даже не знаю с кем на уровне, может быть, Русич. Это типы подготовленные. У них тактически правильные решения, уже не ваньки-встаньки, — говорит боец с позывным Бандера.

Хотя россияне имеют преимущество и в оружии, и в живой силе, бойцы Карпатской Сечи уже почти год не подпускают их к соседней Константиновке. Характер войны меняется почти каждый месяц. Сейчас россияне разбивают нашу логистику — научили пилотов филигранно работать оптоволокном.

Добраться до передовых позиций почти нереально. Так что бойцы иногда вынуждены десятки километров идти пешком. Пилоты дронами доставляют им на позиции коробки с самым необходимым. Значительное количество еды и павербанков покупают за свои деньги, так что вы можете присоединиться к сбору и помочь.

Раньше мы рассказывали, какие модернизированные дроны используют россияне.

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