Фронт. Головне: россияне бетонируют позиции и стягивают танковые подразделения — новости этой недели

Эта неделя была перенасыщена плохими новостями. Ужасные обстрелы, смерти, захоронения, кадры с места событий, продвижение врага — все это навалилось на украинцев тяжелым камнем. Но было много и хорошего: нам удалось вернуть домой наших военнопленных, а также вернуть тела погибших.

Сложно отыскать силы, знаем. Но также мы верим, что еще можно найти внутри немного света, которое даст нам возможность побороть врага.

Мы продолжаем цикл публикаций Фронт. Головне и публикуем краткий дайджест событий на фронте, которые случились в течение недели 16-20 июня 2025 года.

Самые горячие участки

Северо-Слобожанское направление

16 июня Генеральный штаб ВСУ сообщил о создании нового направления на карте боевых действий — Северо-Слобожанского, которое будет информировать о ситуации на границе с Россией в Сумской области.

Кроме того, Харьковское направление переименовано в Южно-Слобожанское.

Ежедневно Генштаб сообщал о десятках атак в направлении. В то же время в Курской области ВСУ все еще бьют в тыл оккупантов.

Юнаковка

Аналитик проекта DeepState Руслан Микула заявил Суспільному, что россияне имеют успех в Сумской области вблизи поселка Юнаковка.

— В случае если противнику удастся захватить Юнаковку и Хотинь, то это сильно подорвет логистику. Также противник сможет доставать FPV-дронами до окрестностей Сум. Это повлечет за собой террор мирного населения и рост количества ударов артиллерии по пригородным населенным пунктам, — объяснил он.

Военнослужащий 47-й отдельной механизированной бригады Магура с позывным Азимут рассказывал Суспільному, что бойцы держат позиции в своей зоне ответственности в Сумской области и продвигаются вперед.

Мне кажется, что со всего северного направления, где мы сейчас стоим, начиная от Теткино до Юнаковки — самое горячее направление. Там больше продвижений, потому что у врага сформирован самый большой кулак, — отмечал Азимут.

Из прифронтовых населенных пунктов Сумской области продолжается эвакуация жителей.

Яблоновка, Покровское направление

По данным аналитиков DeepState, россияне активно наступают на всем Покровском направлении, в том числе и на Яблоновку.

Кроме пехотных групп, противник использует и мотоциклетную технику.

Кадры, которые показали 36 ОБрМП, свидетельствуют: оккупанты заливают свои восторженные позиции бетоном.

Военный эксперт и военнослужащий ТРО Александр Мусиенко в эфире телемарафона Єдині новини отметил, что на Покровском направлении враг забрасывает линию столкновения живой силой.

— Позиции наших войск закидывают живой силой и авиацией, пытаются истощить наши БК. Россия со своими потерями не считается.

Пока россияне пытаются взять Покровск в окружение, подобно тому, как они действовали во время штурмов Авдеевки.

Но ВСУ не дают оккупантам осуществить эти планы, — заключил Мусиенко. Он также подчеркнул, что Россия продолжает вести информационно-пропагандистскую кампанию, заявляя, что уже находится в Днепропетровской области.

Александро-Калиново

Аналитики DeepState рассказали о ситуации вокруг Константиновки. Там, по словам проекта, ситуация продолжает быть одной из самых горячих, а планы врага на нее образуют постоянные обострения.

— Выход россиян в села Александро-Калиново и Екатериновка, которые важны в районе Торецка, может создать угрозу логистике на город, взяв ее под огневой контроль. А также поставит под угрозу удержание Щербиновки и Петровки.

В настоящее время противник из Новоеленовки пытается подобраться к Яблоновке, а из Зари и Романовки постоянно давит в направлении Екатериновки. Силы Обороны прилагают усилия, чтобы не допустить продвижений, но, к сожалению, эффективная работа дронами противника и количественное преимущество пехоты сказывается, — говорят там.

Краматорское направление

Начальник отделения коммуникаций 82-й отдельной десантно-штурмовой Буковинской бригады Виктор Кравцов рассказал в телемарафоне Єдині новини о ситуации на Краматорском направлении. По его словам, оккупанты не прекращают попытки штурмов, чтобы выйти на оперативно выгодные рубежи.

Они стягивают мотопехотные и танковые подразделения, что свидетельствует о планах более масштабного наступления.

— Враг проводит перегруппировку войск и концентрируется в прифронтовых районах. Это свидетельствует об их планах более масштабного наступления.

Тактика врага и особые события

Аналитики DeepState отмечают, что в июне враг пытается сохранить интенсивность штурмовых действий, а во второй декаде месяца произошла активизация атак: в этом месяце среднесуточное количество атак составило 186.

Враг пять суток подряд (с 10 по 14 июня) проводил более 200 штурмовых действий в сутки.

— Активнее всего враг в июне наступает на Покровском отрезке — 32% всех атак, также высокая интенсивность сохраняется на Курском — 16.4%, Новопавловском — 15%, Лиманском — 10.3% и Торецком отрезках — 9.5%. Суммарно на эти направления приходится 83% всех штурмовых действий противника, — отметили аналитики проекта.

Удары по объектам на территории России

14 июня ВСУ поразили объекты ВПК по производству взрывчатых веществ. В частности, поражены мощности в Самарской области РФ. Это ведущее предприятие по производству компонентов взрывчатых веществ в России.

Также поражен комбинат Невинномысск в Ставропольском крае РФ — одного из ключевых производителей базовых компонентов для взрывчатых веществ, боеприпасов и ракетного топлива, — сообщил Генштаб.

Также Силы Обороны Украины поразили 2С7 Пион возле Новоукраинки.

Потери России в войне против Украины

Общее количество атак на фронте

Россияне под Лиманом наступают прямо в открытом поле. Детальнее об этом и что говорят наши бойцы о ситуации на направлении, мы рассказывали раньше.

