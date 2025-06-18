Для тебя Война в Украине

“Смирились с тем, что умрут”: россияне под Лиманом идут в штурмы в открытом поле

Ирина Танасийчук, журналист сайта 18 июня 2025, 22:00 2 мин.

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь