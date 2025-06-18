“Смирились с тем, что умрут”: россияне под Лиманом идут в штурмы в открытом поле

На Лиманском направлении оккупанты идут в бой в открытом поле и без тяжелой техники. Однако пехотные группы до сих пор продолжают продвижение вперед под прикрытием дронов, рассказала в эфире Армія TV пресс-офицер 66-й отдельной механизированной бригады имени Мстислава Храброго Анастасия Блищик.

Россияне атакуют под Лиманом без тяжелой техники: детали

Спикер добавила, что в районе Лимана ситуация остается сложной. Россияне постоянно пополняют штурмовые подразделения, поэтому атаки продолжаются.

— Видим очень часто и таких отчаянных, которые просто пытаются идти по открытому полю.

Либо они смирились с тем, что умрут, либо они не знают, что небо просто усеяно дронами.

— Понятно, что наши операторы их впечатляют. Но за ними следует такая же группа, и так круглосуточно и постоянно.

Накануне начальник отделения коммуникаций 60-й отдельной механизированной Ингулецкой бригады Максим Белоусов заявил, что на Лиманском направлении враг отказался от механизированных штурмов.

Теперь РФ предпочитает тактику передвижения малыми группам. Иногда такие группы передвигаются на мотоциклах. Тяжелой техникой не атакуют, ведь в зоне ответственности бригад она очень долго не служит.

— Особенности рельефа таковы, что быстро продвинуться на тяжелой механизированной технике почти невозможно. Плюс работа наших пилотов ударных дронов и пилотов FPV приводит к тому, что техника выводится из строя буквально через 30 минут после того, как она появляется в зоне нашей ответственности.

Использовать тяжелую технику сейчас нецелесообразно, поэтому время от времени происходят штурмы на мотоциклах. Это три или четыре оккупанта, за передвижениями которых пристально наблюдают, а затем уничтожают.

— Стараемся уничтожать их “всадников” еще в начале маневра, чтобы они не доехали до нашей позиции. Соответственно сразу после этого уничтожаем мотоциклы. Потому что враг не ценит людей, но ценит технику.

Белоусов утверждает, что если мотоцикл останется целым, то оккупанты обязательно попытаются его забрать обратно. Поэтому уничтожают как личный состав, так и транспорт.

Мы также рассказывали, что россияне используют дроны Zala для разведки украинских позиций.

