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“Змирилися з тим, що помруть”: росіяни під Лиманом йдуть в штурми у відкритому полі

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 18 Червня 2025, 22:00
“Змирилися з тим, що помруть”: росіяни під Лиманом йдуть в штурми у відкритому полі

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