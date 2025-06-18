“Змирилися з тим, що помруть”: росіяни під Лиманом йдуть в штурми у відкритому полі

На Лиманському напрямку окупанти йдуть в бій у відкритому полі та без важкої техніки. Проте піхотні групи досі продовжують просування вперед під прикриттям дронів, розповіла в ефірі Армія TV прес-офіцерка 66-ї окремої механізованої бригади імені Мстислава Хороброго Анастасія Блищик.

Росіяни атакують під Лиманом без важкої техніки: деталі

Речниця додала, що в районі Лиману ситуація залишається складною. Росіяни постійно поповнюють штурмові підрозділи, тому атаки продовжуються. Це переважно піхотинці, які йдуть вперед без техніки.

— Бачимо дуже часто і таких собі російських відчайдухів, які просто намагаються йти по відкритому полю. Не розуміємо.

Або вони змирилися з тим, що помруть, або вони не знають, що небо просто всіяне дронами.

— Зрозуміло, що наші оператори їх вражають. Та за ними йде наступна така ж сама група, і так цілодобово і постійно.

Напередодні начальник відділення комунікацій 60-ї окремої механізованої Інгулецької бригади Максим Білоусов заявив, що на Лиманському напрямку ворог відмовився від механізованих штурмів.

Тепер РФ віддає перевагу тактиці пересування малими групами. Інколи такі групи пересуваються на мотоциклах. Важкою технікою не атакують, адже в зоні відповідальності бригад вона дуже довго не живе.

— Особливості рельєфу такі, що швидко просунутися на важкій механізованій техніці майже неможливо. Плюс робота наших пілотів ударних дронів і пілотів FPV призводить до того, що техніка виводиться зі строю буквально за 30 хвилин після того, як вона з’являється в зоні нашої відповідальності.

Використовувати важку техніку зараз недоцільну, тому час від часу відбуваються штурми на мотоциклах. Це три або чотири окупанти, за пересуваннями яких пильно спостерігають, а потім знищують.

— Намагаємося знищувати ще на початку маневру їхніх вершників, щоб вони не доїхали до нашої позиції. Відповідно, одразу після цього знищуємо мотоцикли. Тому що ворог не цінує людей, але цінує техніку.

Білоусов стверджує, що якщо мотоцикл залишиться цілим, то окупанти обов’язково спробують його забрати назад. Тож, знищують як особовий склад, так і транспорт.

Ми також розповідали, що росіяни використовують дрони Zala для розвідки українських позицій.

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