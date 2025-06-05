Всюди нишпорять російські Zala: воїни 118-ї ОМБр про збиття і потреби бригади

Російських Шахедів нині стало набагато більше і летять вони значно вище. Це підтверджують зенітники 118-ї ОМБр, які вже кілька років поспіль тримають запорізьке небо. Досвідчені армійці, озброєні установками ще радянського зразка, є першою лінією протиповітряної оборони.

Вони щоночі зустрічають ворожі БпЛА, коли ті тероризують Запоріжжя та Дніпропетровщину.

Запоріжжя під постійним наглядом ворожих дронів: як допомогти нашим бійцям

Бійцям для більшої ефективності бракує кріплень для прицілів та планшетів з відповідним програмним забезпеченням. Долучитися до збору на необхідне можна за цим номером картки: 4441 1111 2389 4796 або посиланням.

Сонце ховається за хмарами, спускаючись до обрію. Це час, коли оборонці встають до роботи — полювати на ворожі дрони. Спершу настанова командира. У сусідньому ліску захована вантажівка із зеніткою — ЗУ-23-2. Бездоріжжям оборонці прямують “на роботу”.

Зенітку ховають серед дерев. Тут постійно нишпорять ворожі Zala. Тож збити намагаються і їх. Збивати вдавалося вже і Ланцети, і Суперками, і Зали, і Шахеди. 25-річний офіцер на псевдо Лис каже, що найбільшою загрозою є Шахеди.

Якщо раніше вони могли літати на 1,5-2 км, ми могли скорегуватися нормально. А зараз його важко навіть виявити! Вони піднімаються майже до 5 км.

Зенітник Шаман розповідає, що раніше працювали по російській піхоті. Та тепер пріоритети змінилися. Рідко видається спокійних пів дня, аби хоч трохи відпочити. Мурчик та Санич розгортають установку і готуються до роботи.

Аби могти і далі захищатися від дронів, бійцям потрібна допомога. Збирають 100 тисяч гривень, і лишилося зовсім трохи.

Це набагато пришвидшить виявлення противника, дасть можливість якісно наводитися і бачити ворога.

Раніше ми розповідали про звинувачення бійця у вбивстві, якого він не скоював.

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