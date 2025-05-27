Україна

Бійця звинувачують у вбивстві, якого він не скоював: резонансна справа на Одещині

Олександра Ченкова, регіональна журналістка програми Вікна-новини 27 Травня 2025, 22:00
врятували 91-річну бабусю
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Моя душа з Україною! Як з підвалу у Покровську врятували 91-річну бабусю Соню

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