Бійця звинувачують у вбивстві, якого він не скоював: резонансна справа на Одещині

Війна — це постійний ризик навіть у тилу. Сергій Скотар, командир інженерно-саперного взводу 14-го окремого полку, впевнений: йому готуються висунути обвинувачення у вбивстві, якого він не скоював.

Військовий у лавах ЗСУ понад вісім років, виконував завдання у складі артилерії розвідки, а нині він командир інженерно-саперного взводу 14-го окремого полку Сил безпілотних систем.

Утім, воїн каже, він розривається між війною та кримінальною справою. Розповідаємо, що сталося та як вийшло, що оборонець України може сісти до в’язниці через вбивство.

Чому Сергію загрожує вирок суду за вбивство

Правоохоронці готують чоловікові обвинувачення у вбивстві, яке він не скоював. 27 лютого 2022 року воїн отримав наказ від командування ОК-Південь доставити двох офіцерів до командного пункту в Овідіополь, але дорогою їх почав переслідувати автомобіль.

— Я сказав офіцерам, що зараз спробую вийти, зупинити автівку. Вони мені дали дозвіл, — розповідає Сергій.

За його словами, він показував відповідні знаки, аби зупинити авто, але водій намагався збити військовослужбовця.

Я зняв запобіжника, дістав патронник і вистрілив вгору для того, щоб попередити водія, що буде застосована зброя.

— Натомість водій призупинився, потім додав газу, поїхав трохи далі й зупинився навпроти машини, де перебували офіцери, яких я мав охороняти.

Потім було ще кілька неприцільних пострілів і автомобіль зник, розповідає Сергій. Він на довгий час забув про інцидент, однак під час контрнаступу на Херсонщині, в якому боєць брав участь, його викликали на перший допит слідчі Нацполіції в Одеській області.

Виявилося, що водія, учасника того інциденту, пізніше знайшли мертвим. Утім, за словами Сергія, про статус йому не повідомили, а зброю вилучили лише через півтора року. І тепер захисник побоюється, що його звинуватять у вбивстві.

— Машина не була розстріляна. Є фото журналіста з Овідіополя, який знімав у ту ніч репортаж і по його фото видно, що машина не розстріляна.

Слова воїна підтверджує один з офіцерів, якого в той день супроводжував Сергій. Саме його заблокував невідомий автомобіль.

— Вийшли з машини, показали, що в нас є зброя, що ми військовослужбовці. Людина, під’їхавши до автомобіля, в якому ми перебували, заблокувала двері. Довелось превентивно застосувати зброю для пострілів вверх. Після цього він від нас поїхав.

Олександр Блідченко розповідає, що поліція під’їхала на постріли. За деякий час по рації передали, неподалік знайшли тіло водія, який переслідував військових. Офіцер каже, ця справа покрита таємницею.

Єдине, що вдалося дізнатися про померлого — це житель міста Овідіополь. Того дня був на підпитку. Чому він переслідував авто та як саме загинув досі невідомо.

— Як мені говорили, в протоколах було написано, що людина померла від крововиливу. Але я особисто оглядав і машину і ні на ньому, ні біля нього, ні на сидушках машини не було крові.

Слідство щодо смерті чоловіка триває. Зараз Сергій на передовій, робить все, щоб протистояти росіянам, але не знає, що чекає на нього у тилу.

— Дуже сподіваюсь, що ця справа нарешті закриється, тому що я виконував свої обов’язки й все було проведено за законом і за процедурою, як воно мало бути.

Вироки виносять і у справах з держзради. Ми розповідали, що у Харкові судитимуть кілера, який планував вбивство голова ОВА Синєгубова.

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