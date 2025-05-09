Родини військових мають повернути 15 млн державі — кого стосується рішення КМУ

У Кабінеті міністрів України ухвалили нове рішення. Родини військових, що раніше вважалися загиблими, а потім були знайдені, матимуть повернути державі виплату за смерть воїна. Нині в Україні родини загиблих військових, як мобілізованих, так і добровольців, отримують по 15 млн гривень.

Розповідаємо детальніше, від кого вимагатимуть повернення цих виплат.

Родини знайдених військових мають повернути державі виплату

Представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив, що Кабмін створив нове положення про добровільне повернення виплати до державного бюджету. Таке рішення ухвалили у п’ятницю, 9 травня.

Повернути кошти мають ті родини, які отримали виплату за загибель військового, однак потім його місце перебування вдалося ідентифікувати.

Наприклад, боєць живий і перебуває у полоні, а родина вже отримала виплату за його загибель.

Зокрема змінили процес надання статусу члена родини загиблого / померлого військового / військової. Порядок доповнили новою підставою для позбавлення заявника такого статусу.

Тепер людей позбавлятимуть статусу члена родини загиблого / померлого військового / військової, якщо скасовується актовий запис про смерть такого військового чи військової або на підставі рішення суду про безвісти відсутню особу.

Процес призначення і виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) або інвалідності військових змінили також. Зокрема додали положення про неможливість відмовитися від допомоги від імені неповнолітніх дітей, недієздатних членів сім’ї чи частково недієздатних, які мають право на таку допомогу.

А також додали положення про повернення коштів у добровільному порядку у державний бюджет у випадку, якщо військові, які вважалися загиблими чи померлими, були знайдені (або ж було ідентифіковано їхнє місце перебування).

У положення додали пункт про позачергову виплату одноразової грошової допомоги людям з інвалідністю I групи.

Повернуті до бюджету кошти спрямовуватимуть на покриття витрат у поточному бюджетному році.

Раніше ми розповідали, скільки людей вважаються безвісти зниклими.

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