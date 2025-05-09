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Родини військових мають повернути 15 млн державі — кого стосується рішення КМУ

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 09 Травня 2025, 19:00
повернення 15 млн державі
Фото Depositphotos
Пантелей Колодій
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