Півроку вважали зниклим… З полону повернувся 22-річний оборонець

Повернення з полону — це дорога з пекла до нового життя. Безліч українських сімей змушені переживати жах та розпач, біль через зникнення своїх рідних на війні. Та віра до останнього рятує живих, які не вірять у смерть близьких.

Під час останнього обміну полоненими додому повернувся український герой, військовий Денис Шептун. Для родини він вважався зниклим безвісти.

Історію хлопця розповідаємо далі у матеріалі.

Денис Шептун повернувся додому з полону: його вважали зниклим безвісти

На сторінці селища Великий Кучурів, Чернівецької області, у Facebook повідомили, що додому з російського полону повернули військового Дениса Шептуна.

З листопада минулого року він вважався зниклим безвісти.

— Наш герой, 22-річний Шептун Денис Вікторович із села Великий Кучурів, повернувся додому після звільнення з полону! Чоловік перебував у ворожій неволі з листопада 2024 року, але сьогодні, разом із 205 іншими мужніми воїнами, він знову на рідній землі, — написали у громаді.

В коментарі Укрінформу голова Великої Кучурівки Василь Тодеренчук повідомив: хлопець зник, коли виконував бойові завдання на Курахівському напрямку. Він офіційно перебув у списках зниклих безвісти.

Сільський голова також додав, що вся громада чекала цього моменту. Мама звільненого захисника раніше упізнала сина на одному із російських відео.

— Вона вірила, що він повернеться, і сьогодні він їй передзвонив, коли вже був на українській території.

Казала, що голос у нього бадьорий, а наскільки здоровий — покаже час, — сказав Тодеренчук.

Під час останнього обміну звільнили ще двох уродженців Буковини — Василя Давидяна та Артура Радомського, хлопцям по 24 роки.

Що відомо про Дениса Шептуна

За повідомленням Великокучурівської громади, Денис з третього класу навчався у місцевій школі, яку й успішно закінчив.

— У рідному селі його знають як доброго, відповідального та щирого юнака. Сьогодні — він є прикладом стійкості, сили духу й незламності, — зазначили там.

Його витримці та мужності може позаздрити кожен.

Відомо, що служити Денис пішов у 2021 році, а через чотири місяці почалося повномасштабне вторгнення, тож він продовжив захищати країну.

— Пізніше підписав контракт із ЗСУ і протягом майже трьох років боровся із російськими окупантами. А в листопаді 2024 року із Денисом зник зв’язок, коли він перебував на Курахівському напрямку, — зазначив голова громади.

Раніше ми розповідали тобі, як краще спілкуватися з людиною, яка пережила російський полон, та чого точно не варто казати.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.