Розповіді

Півроку вважали зниклим… З полону повернувся 22-річний оборонець

Вікторія Мельник, журналістка сайту 07 Травня 2025, 13:00
Денис Шептун
Фото Facebook
Удар по Києву
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