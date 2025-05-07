Рассказы

Полгода считали пропавшим… Из плена вернулся 22-летний защитник

Виктория Мельник, журналист сайта 07 мая 2025, 13:00
Денис Шептун
Фото Facebook
Удар по Киеву
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