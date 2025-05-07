Полгода считали пропавшим… Из плена вернулся 22-летний защитник

Возвращение из плена — это дорога из ада к новой жизни. Множество украинских семей вынуждены переживать ужас и отчаяние, боль из-за исчезновения своих родных на войне. Но вера до последнего спасает живых, которые не верят в смерть близких.

Во время последнего обмена пленными домой вернулся украинский герой, военный Денис Шептун. Для семьи он считался пропавшим без вести.

Историю парня рассказываем дальше в материале.

Денис Шептун вернулся домой из плена: его считали пропавшим без вести

На странице села Великий Кучуров, Черновицкой области, в Facebook сообщили, что домой из российского плена вернули военного Дениса Шептуна.

С ноября прошлого года он считался пропавшим без вести.

— Наш герой, 22-летний Шептун Денис Викторович из села Великий Кучуров, вернулся домой после освобождения из плена! Мужчина находился во вражеской неволе с ноября 2024 года, но сегодня вместе с 205 другими мужественными воинами он снова на родной земле, — написали в громаде.

В комментарии Укринформу глава Великой Кучуровки Василий Тодеренчук сообщил: парень исчез, когда выполнял боевые задания на Кураховском направлении. Он официально находился в списках пропавших без вести.

Глава села также добавил, что вся громада ждала этого момента. Мама освобожденного защитника ранее узнала сына на одном из российских видео.

— Она верила, что он вернется, и сегодня он перезвонил ей, когда уже был на украинской территории.

Говорила, что голос у него бодрый, а насколько здоров — покажет время, — сказал Тодеренчук.

Во время последнего обмена уволили еще двух уроженцев Буковины — Василия Давидяна и Артура Радомского, парням по 24 года.

Что известно о Денисе Шептуне

По сообщению Великокучуровской громады, Денис из третьего класса учился в местной школе, которую успешно окончил.

— В родном селе его знают как хорошего, ответственного и искреннего юношу. Сегодня он является примером стойкости, силы духа и несокрушимости, — отметили там.

Его выдержке и мужеству может позавидовать каждый.

Известно, что служить Денис ушел в 2021 году, а через четыре месяца началось полномасштабное вторжение, и он продолжил защищать страну.

— Позже подписал контракт с ВСУ, и в течение почти трех лет боролся с российскими оккупантами.

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