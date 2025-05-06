Сегодня, 6 мая 2025 года, произошел еще один обмен пленными! Последний обмен провели в канун Пасхи. Сегодня домой из российского плена вернули 205 бойцов. Рассказываем, воины с каких направлений наконец-то увидят родную землю и свои семьи.

Обмен пленными 6 мая: 205 защитников дома

Об обмене пленными сообщил президент Украины Владимир Зеленский. В общей сложности из российского плена смогли вернуть уже 4757 военных и гражданских украинцев.

Традиционно посредником в обмене военнопленными стали Объединенные Арабские Эмираты. Сначала информация об обмене просочилась в российских и западных СМИ. Позже новость подтвердила и украинская сторона, как только это стало безопасно.

Сегодня Украина вернула 205 воинов. Молодые ребята и взрослые мужчины из почти всех видов и родов войск. Защитники Мариуполя и защитники всей линии фронта, — написал Зеленский.

— Они были разбросаны по многим российским регионам, заключены в тюремную систему с единственной задачей: издевательство и уничтожение человечности, — добавил президент.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец добавил, что это 64-й обмен пленными за полномасштабную войну. Среди возвращенных военных есть тяжелобольные и раненые.

В ходе предварительного обмена, 19 апреля, домой вернулись 246 украинских военных. Еще 31 человек вернули вне обмена.

К слову, именно сегодня в Киеве состоялась акция-напоминание об украинских пленных под Координационным штабом по обращению с военнопленными. Туда пришли родные защитников Курского и Запорожского направлений.

Обмен пленными: списки и фото

Наконец-то дома! Еще 205 украинских защитников вернулись из российского плена / 6 Фотографий

Также большим количеством фото поделились в Координационном штабе по обращению с военнопленными.

Наконец-то дома! Еще 205 украинских защитников вернулись из российского плена / 8 Фотографий

Известно, что среди вернувшихся воины ВСУ, ВМС, Воздушных сил, Десантно-штурмовых войск, Сил ТрО, а также Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы Украины.

Домой возвращаются три украинских офицера и 202 солдата и сержанта.

Вернулись воины из Донецкого, Луганского, Запорожского, Харьковского, Сумского, Херсонского направлений, а также защитники Киевской области и мариупольского гарнизона.

Все военные получат выплаты за время пребывания в плену, необходимую медицинскую помощь, им выдадут вещи и одежду, необходимые на первое время.

Раньше мы рассказывали о пережитом пленными в Вязьме.

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