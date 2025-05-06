Сьогодні, 6 травня 2025 року, стався ще один обмін полоненими! Останній обмін провели напередодні Великодня. Сьогодні додому з російського полону повернули 205 бійців. Розповідаємо, воїни з яких напрямків нарешті побачать рідну землю та свої родини.

Обмін полоненими 6 травня: 205 захисників удома

Про обмін полоненими повідомив президент України Володимир Зеленський. Загалом з російського полону змогли повернути вже 4757 військових та цивільних українців.

Традиційно посередником в обміні військовополоненими стали Об’єднані Арабські Емірати. Спершу інформація про обмін просочилася у російських та західних медіа. Пізніше новину підтвердила й українська сторона, щойно це стало безпечно.

Сьогодні Україна повернула 205 воїнів. Молоді хлопці й дорослі чоловіки з майже всіх видів і родів військ. Захисники Маріуполя та оборонці всієї лінії фронту, — написав Зеленський.

— Вони були розкидані по багатьох російських регіонах, увʼязнені тюремною системою з єдиним завданням: знущання і знищення людяності, — додав президент.

Омбудсмен Дмитро Лубінець додав, що це 64-й обмін полоненими за повномасштабну війну. Серед повернених військових є тяжкохворі та поранені.

Під час попереднього обміну, 19 квітня, додому повернулися 246 українських військових. Ще 31 людину повернули поза обміном.

До слова, саме сьогодні у Києві відбулася акція-нагадування про українських полонених під Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими. Туди прийшли рідні оборонців Курського та Запорізького напрямків.

Обмін полоненими: списки і фото

Нарешті вдома! Ще 205 українських захисників повернулися з російського полону / 6 Фотографій

Також більшою кількістю фото поділилися у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Нарешті вдома! Ще 205 українських захисників повернулися з російського полону / 8 Фотографій

Відомо, що серед тих, хто повернувся, воїни ЗСУ, ВМС, Повітряних сил, Десантно-штурмових військ, Сил ТрО, а також Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України.

Додому повертаються три українських офіцери та 202 солдати та сержанти.

Повернулися воїни з Донецького, Луганського, Запорізького, Харківського, Сумського, Херсонського напрямків, а також оборонці Київщини та маріупольського гарнізону.

Усі військові отримають виплати за час перебування у полоні, необхідну медичну допомогу, їм видадуть речі та одяг, необхідні на перший час. Бійці матимуть можливість пройти реабілітацію та реінтеграцію.

Обмін полонених сьогодні: відео

Раніше ми розповідали про пережите полоненими у Вязьмі.

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