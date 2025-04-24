Люди

У Вязьмі була тюрма жахів. Розвідник про три роки катувань і пережите бійцями

Людмила Цимбалюк 24 Квітня 2025, 20:00
Куп'янськ
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Росіяни накопичують сили для удару: у 77-й бригаді розповіли про результати “перемир’я”
адмінкордон Дніпропетровщини
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Армія РФ суне на Дніпропетровщину — бійці Холодного Яру про спроби ворога прорвати фронт

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