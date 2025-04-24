У Вязьмі була тюрма жахів. Розвідник про три роки катувань і пережите бійцями

Він прагне, щоб кожен український бранець російських тюрем повернувся додому. 24-річний Іван Діброва створює благодійний фонд, який буде опікуватися родинами військовополонених та цивільних вʼязнів.

Витримав три роки у полоні…

А також підтримувати звʼязок з усіма можливими організаціями, аби визволити якомога більше українців. Бо морпіх Іван і сам три роки провів у ворожому полоні.

Іван згадує, як він разом із побратимами знайшов старий будинок, і вирішив там заховатися. Та коли росіяни проводили зачистку, їх усіх знайшли і взяли в полон. Так у квітні 2022 розвідник потрапив до лап росіян. Тоді морпіхи боролися за Маріуполь.

48 днів протрималися в Маріуполі. Насправді було дуже важко, бо ні боєприпасів вдосталь, ні харчування, ні підтримки…Людський ресурс — не вічний, — каже хлопець.

Вибратися з оточеного росіянами міста було вже неможливо. У полон росіяни брали всіх. Спершу Іван потрапив до Оленівки. Там хлопець чув самі крики — росіяни жорстоко били наших захисників, і його також. Росіяни постійно вигадували нові методи катувань.

Сказали повернутися вправо. Я бачу — дві шеренги людей з кийками, ременями з залізними бляхами, ланцюгами… Мені сказали бігти. І доки ти біжиш — тебе б’ють.

Далі була тюрма у Вязьмі. Її полонені називали тюрмою жахів. Били там щодня.

Там була “особлива прийомка”. Фільм жахів відпочиває. Нас закрили у підвалі і сказали стояти на ліктях і колінах на бетоні, співати гімн РФ. Стояли годин 12-13.

Сьогодні хлопцеві 24 роки, три з яких він провів у полоні. На один з днів народження у Вязьмі його ледь не забили до смерті. Коли хлопець просив допомоги, його “лікували” дубинкою. Бійців тримали у холоді, тому в більшості з’явилася гангрена, туберкульоз, онкологія…

Раніше ми розповідали, як собака Баба Люба шукає загиблих військових.

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