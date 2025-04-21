Люди

На його очах зарізали людину! Історія юнака, який мобілізувався після жахів окупації

Костянтин Мельников, Журналіст програми Факти ICTV 21 Квітня 2025, 22:00
карта бойових дій в україні
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Карта бойових дій 22 квітня 2025: на двох напрямках без наступів ворога
карта бойових дій
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Карта бойових дій 21 квітня 2025: чи існувало “великоднє перемирʼя” на фронті насправді

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