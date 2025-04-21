На всій лінії фронту ситуація залишається дуже важкою. Росіяни просунулися у бік адмінкордону Дніпропетровської області, а на Лимано-Купʼянському напрямку щоденно відбувається понад десять штурмів.

Нині оборону там тримають бійці бригади НГУ Рубіж. Вони збирають гроші на РЕБ проти дронів окупантів. Долучитися можна за посиланням, або номером картки: 4441111121643260.

Один із бійців бригади на псевдо Штанга три роки тому пережив окупацію росіян під Бучею. Пригадує, як на його очах росіяни зарізали та викинули на смітник цивільного чоловіка, коли той проходив вулицею повз окупантів.

— Люди пішли по воду, чоловік йшов вулицею. Біля нього зупинився БТР, росіяни почали говорити. Їм щось не сподобалося, вони його зарізали та викинули на смітник. Це все було на моїх очах, — каже боєць.

Він і сам тоді ледь не потрапив у полон, коли допомагав волонтерам збирати речі для нужденних. Тоді росіяни з автоматами зайшли до приміщення, де були цивільні, шукали молодих хлопців та обшукували їх, роздягали.

Мені було 16 років, я думав — все…

Після пережитого в окупації хлопець вирішив мобілізуватися та боронити рідну землю. Каже: його прийшли вбивати, тож він пішов захищати.

Нині гранатометник Штанга вже на другій ротації на Схід. Найважче, зізнається, непомітно закопатися, бо ворог тут має цілодобове спостереження з дронів.

— Були скиди по наших позиціях і поруч. Там кидали газом, там — “запальничками”, ще й димом… Це найважче, — каже Штанга.

Хлопець чекав повноліття, щоб взяти до рук зброю. Зізнається: пішов за ідею, а не через гроші за мобілізацію.

Про те, як дрони можуть рятувати життя на нулі, ми розповідали в іншому матеріалі.

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