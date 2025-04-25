Для тебе Війна в Україні

Українські полонені отримали листи, написані у березні — Лубінець

Вікторія Мельник, журналістка сайту 25 Квітня 2025, 10:00 2 хв.
листи для полонених
Фото Pixabay

