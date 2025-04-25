Українські полонені отримали листи, написані у березні — Лубінець

Опинившись у полоні окупантів, наші захисники буквально стають заручниками Кремля. Російська Федерація не дотримується жодних норм гуманітарного права, наказує своїм наглядачам знущатися з українців та завдавати їм якнайбільше фізичного та морального болю.

Однією з форм тиску на людину є повна ізоляція та відсутність інформації з дому. Росія також не передає військовополоненим листи з дому, так само як і не надсилає їх з колоній до України.

Омбудсмен України Дмитро Лубінець повідомив, що справа врешті зрушила з місця перед Великоднем: українські полонені почали отримувати листи, відправлені ще у березні. Що відомо, читай далі у матеріалі.

Листи для полонених: відбувся обмін пакунками

За повідомленням Дмитра Лубінця, напередодні Великодня між українською та російською сторонами відбувся обмін листами від родин та пакунками від Червоного Хреста для полонених військових.

Списки з 1500 осіб склали заздалегідь на початку березня за допомогою Офісів уповноважених з прав людини.

— Всі листи для громадян України, які надіслали члени родин за домовленістю сторін, будуть вручені адресатам. Це було погоджено сторонами задля продовження гуманітарної ініціативи, започаткованої раніше.

Нагадаю, що вона спрямована на те, щоб кожна утримувана особа могла повідомити про себе після потрапляння в полон, — зазначив Лубінець.

Також він зазначив, що таку практику обміну листами пропонують продовжити, аби військовополонені могли повідомляти свої родини про свою долю. Також з російською стороною проговорили заходи для повернення полонених та розв’язання гуманітарних питань.

— Акцентую, що родини повинні мати право отримати інформацію про свого рідного у полоні, а він — про сім’ю!

А також кожен полонений повинен утримуватись в гідних умовах із реалізацією всіх прав, передбачених Женевською конвенцією про поводження з військовополоненими! — наголосив Лубінець.

Про пережите у полоні вже відомо чимало історій… але кожна з них важлива, бо документує знущання з наших людей. Читай, як Володимир пережив полон і що було найскладнішим, у матеріалі.

