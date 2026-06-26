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Обмін військовополоненими 26 червня 2026 року: на рідну землю повернулися 160 українців

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 26 Червня 2026, 15:20 2 хв.
обмін полоненими 26 червня
Фото Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

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