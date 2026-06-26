Обмін військовополоненими 26 червня 2026 року: на рідну землю повернулися 160 українців

Україна повернула з російської неволі ще 160 військовослужбовців, які перебували в полоні з 2022 року. Про це офіційно повідомив Президент України Володимир Зеленський.

В Україні пройшов ще один обмін полоненими — додому повернулися 160 українців

Очільник держави наголосив, що серед визволених захисників — представники Збройних Сил України, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, а також бійці Державної спеціальної служби транспорту.

Усі евакуйовані воїни брали безпосередню участь у запеклих оборонних боях початкового етапу повномасштабного вторгнення.

Зокрема, звільнені військові стримували російську агресію під час оборони Маріуполя та металургійного комбінату Азовсталь, а також тримали лінію фронту на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Київському, Чернігівському та Сумському напрямках.

Володимир Зеленський висловив глибоку вдячність усій координаційній команді, яка здійснює щоденну кропітку роботу для організації обмінів та повернення українських громадян додому.

Окрему подяку Президент адресував усім бойовим підрозділам Сил оборони на передовій, які завдяки своїй мужності та результативним діям активно поповнюють обмінний фонд, створюючи для держави необхідні важелі впливу для визволення людей.

Глава держави запевнив, що Україна пам’ятає про кожного свого громадянина, який досі перебуває в неволі.

Наразі профільні служби проводять ретельну верифікацію за кожним прізвищем у списках.

Попереду на звільнених захисників чекає повний курс невідкладної медичної допомоги, комплексна психологічна реабілітація та тривалий процес відновлення.

Раніше ми розповідали, як формуються списки полонених на обмін — читай в матеріалі, чим допомагають акції підтримки.

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