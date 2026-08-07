РФ вдарила по ринку на Сумщині: що відомо

Російські війська сьогодні, 7 серпня, атакували безпілотником Білопільську громаду, що на Сумщині. Унаслідок атаки постраждали 10 цивільних людей, деякі постраждалі перебувають у важкому стані.

Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Григоров.

Обстріл Сумщини 7 серпня 2026 року: що відомо

У п’ятницю зранку росіяни вдарили безпілотником по ринку у Білопільській громаді, що на Сумщині. Унаслідок цієї атаки постраждали десять людей, зокрема двоє зараз — у важкому стані.

Повідомляється, що медики надають необхідну допомогу постраждалим та проводять госпіталізацію.

Раніше ми повідомляли про те, що російські війська 6 серпня скинули вісім керованих авіаційних бомб за вісім хвилин на північну та центральну частини Сум.

Фото: Олег Григоров | Сумська ОВА

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