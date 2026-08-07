Для тебе Війна в Україні

РФ вдарила по ринку на Сумщині: що відомо

Марина Слизовська 07 Серпня 2026, 12:00 1 хв.
Обстріл Сумщини сьогодні

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