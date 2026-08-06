Для тебе Війна в Україні

РФ скинула на Суми 8 КАБів за 8 хвилин: постраждали 12 людей

Марина Слизовська 06 Серпня 2026, 10:00 1 хв.
Обстріл Сум сьогодні
Удар по Сумах КАБами 6 серпня

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