РФ скинула на Суми 8 КАБів за 8 хвилин: постраждали 12 людей

Російські війська вночі, 6 серпня, скинули вісім керованих авіаційних бомб (КАБ) на північну та центральну частини Сум, є постраждалі та пошкодження цивільної інфраструктури.

Про це повідомив начальник Сумської міської військової адміністрації (МВА) Сергій Кривошеєнко.

Обстріл Сум 6 серпня 2026 року: що відомо

Росіяни скинули на Суми вісім КАБів за вісім хвилин, протиповітряна оборона знешкодила одну з цих бомб, зазначив Кривошеєнко.

— Уражено житлові мікрорайони міста з розвиненою інфраструктурою. Наразі постраждали 12 людей, які отримали кваліфіковану медичну допомогу, їхній стан задовільний, — написав начальник Сумської МВА.

За його даними, унаслідок обстрілу Сум 6 серпня були пошкоджені ТЦ, п’ять магазинів, вікна в 10 багатоповерхівках, три приватні будинки та п’ять легкових автівок.

Раніше унаслідок чергової атаки РФ на Суми дістали поранення троє маленьких дітей.

Фото: Сергій Кривошеєнко/Сумська МВА

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