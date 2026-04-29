Без фраз “Час усе вилікує” та “Нічого страшного”. Як спілкуватися з людьми, які пережили полон

24 квітня 2026 року, Україна вчергове здійснила обмін військовополоненими, з Росії додому повернулися 193 наших співвітчизника.

Засновниця і психологиня громадської організації Вільний вибір Тетяна Руденко на YouTube каналі Ти як? поспілкувалася з військовослужбовцем та звільненим з полону Данилом Кравцем про те, як спілкуватися з людиною після полону.

Про полон

— Полон — це унікальний досвід для кожного. Немає двох однакових випадків. Я зустрів дуже багато класних людей і дуже багато поганих людей. Попробував на собі всі методи катування, найбільш поширені, — пригадує ті часи Дмитро Кравець.

Росія використовує військовополонених для:

деморалізації;

помсти;

отримання додаткової інформації;

залякування;

підриву бойового духу українських захисників і захисниць.

Полон та катування — це російська тактика ведення війни. Полонених тримають у нелюдських умовах, до них застосовують різного виду тортури.

Для людини перебування в полоні пов’язано з тотальним контролем над її життям та відсутністю можливості себе захистити, що саме собою є дуже небезпечним.

Перше, чого хотілося після повернення

Дмитро згадує, що хотілось поговорити з рідними і ще більше — побачити їх. Після полону він бачить багато негативних змін у собі. Наприклад, це стан невизначеності, втрата рішучості, страх банальних речей, як-от зайти до когось в кабінет.

Після повернення з полону у ветерана/ветеранки може:

втратитися відчуття базової довіри до світу та інших людей;

порушитися віра у себе;

виникнути відчуття самотності, безпорадності;

виникнути відчуття викривлення часових меж;

з’явитися надмірна чутливість до власних кордонів або ж навпаки, ветерани можуть їх взагалі не відчувати.

Варто розуміти, що люди, які пережили тортури, довгий час можуть мати відчуття абсолютної вразливості й незахищеності.

Які зміни відчувають люди після звільнення з полону

— Спочатку починають вилазити негативні моменти: агресія, злість, закритість. Трохи пізніше починають з’являтися позитивні емоції, — розповідає військовий.

Окрім фізичних ушкоджень від жорстокого поводження, звільнені з полону можуть мати низку психологічних труднощів, наприклад:

симптоми депресії;

тривожність;

надмірний страх смерті;

панічні атаки;

ПТСР.

У людей, які пережили травматичні події, можуть розвиватися проблеми з пам’яттю та увагою, амнезія, схильність до завдання собі шкоди, суїцидальні думки.

Вони можуть зловживати психоактивними речовинами, щоб уникнути травматичних спогадів. Мають труднощі з регуляцією емоцій, болючі спогади, нічні жахи та інше.

Як спілкуватися з людиною після полону

Дуже важливо уважно і з повагою ставитися до психологічних і тілесних кордонів ветерана, до його часових меж. Якщо людина намагається ігнорувати прояви фізичного болю, який є наслідком перебування у полоні — не можна це підтримувати.

Не варто абсолютно героїзувати ветерана, адже це може призвести до того, що людина, яка насправді зовсім не відчуває себе героєм, буде замикатися в собі й віддалятися.

Так само не варто жаліти, оскільки ставлення до людини, виключно як до жертви, пригнічує ще більше.

Варто пам’ятати, що співчуття та жалість — це абсолютно різні речі.

Також при спілкуванні з людиною, яка повернулася з полону не можна:

знецінювати те, що вона пережила;

давати нереалістичні сподівання;

запитувати про травматичний досвід, (якщо це не зумовлено професійною необхідністю чи ініціативою самої людини);

ставити йому провокативних запитань.

Запитуй, лише якщо бачиш, що спілкування може зробити комфортніше. Більше спілкуйся про сьогоденні.

Які фрази не можна казати людям, які повернулися з полону

При спілкуванні з людиною, що повернулася з російського полону варто запам’ятати фрази, які не можна казати.

Нічого страшного. Забудь. Час усе вилікує. Ти забудеш. Психолог зробить так, що ти цього більше не згадаєш.

https://www.youtube.com/watch?v=Du1gy35EvAc&ab_channel=%D0%A2%D0%B8%D1%8F%D0%BA%3F

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!