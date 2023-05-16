Психологія

Вони пережили пекло! Як допомогти рідним адаптуватися до життя після полону та тортур

Вероніка Кононенко, редакторка сайту 16 Травня 2023, 17:00
як спілкуватися після полону
Фото: Pexels

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