Они пережили ад! Как помочь родным адаптироваться к жизни после плена и пыток

К сожалению, в плен попадают многие. В Научно-исследовательском центре гуманитарных проблем ВСУ отмечают, что почти все, кто возвращается из плена, поддавались пыткам, но состояние здоровья — разное.

Так, физически военнослужащие могут быть здоровыми, но может наблюдаться потеря чувства своего Я. Поэтому для всех, кто возвращается из изоляции и бесчеловечных условий плена, предусмотрена реинтеграция.

Это комплекс мер по восстановлению психического и физического состояния, социальной адаптации личного состава. Все, чтобы военный смог вернуться в жизнь социума, семьи и службы, если позволит здоровье.

Система реинтеграции освобожденных из плена имеет четыре стадии: медицинское обследование и помощь, психологическая оценка и постизоляционная декомпрессия, дебрифинг — изучение опыта, социально-правовая поддержка.

Но не менее важна поддержка семьи. Как это правильно сделать? Ведь даже привычные объятия могут напугать человека из-за неожиданности.

Как семьям правильно общаться с близкими после пыток и плена, рассказали психологи Татьяна Сиренко, Наталья Зарецкая, Наталья Подлесная и руководительница ОО Голубая птица Анна Мокроусова.

Вернуть достоинство и права: как помочь человеку, вернувшемуся из плена

Психолог-травмотерапевт Татьяна Сиренко рассказала, что последствия пыток очень продолжительны во времени, потому что физическое повреждение и психологические травмы требуют длительного сопровождения и комплексного лечения.

Помочь в адаптации к обычной жизни могут не только психологи. У родных и близких людей есть даже большее влияние. Вот как ты можешь помочь.

Позволь делать выбор самостоятельно

У освобожденных из плена часто возникают трудности с тем, чтобы взять на себя ответственность. Ведь за любой выбор их наказывали.

Об этом свидетельствуют многочисленные видимые последствия пыток: гематомы, ушибы, раны, шрамы, ожоги от сигареты, горячей воды или символа клеймения, переломы, сбитые суставы и т.д.

Однако не следует настаивать на том, чтобы человек все же взял ответственность. Прежде всего ему нужно вернуть веру, что у него есть права. Ведь во время плена эти права насильственно отнимались.

Этим занимается не только психолог, способствовать этому могут и родные. Так, семье не стоит заставлять человека и давить на него. Ведь предоставление права выбора — это важная часть терапии.

Если человек и решается на терапию, то после долгого пребывания в плену и пытках он может отключаться от доверия, эмоциональной привязки, из-за чего легко обрывать контакт.

Семье пациент скорее скажет, что его раздражает и мешает установке контакта. Тогда следует позаботиться о непрерывности перехода на разные этапы лечения.

Обеспечь комфорт в быту

Семье не стоит относиться к освобожденным, как к больным в повседневной жизни. Им нужна семья, которая способствует постепенному возвращению контроля над собственной жизнью и прав человека.

Очень важно обеспечить достаточно комфорта в быту. Речь идет о том, чтобы присматриваться, что сохраняет покой, а что раздражает человека.

Так, военная психолог Наталья Зарецкая советует осторожно замечать, что вызывает тревогу, и спрашивать разрешения на оказание помощи: подвезти в больницу, пойти вместе или нет.

Отключай лишний контроль

Наталья Пидлисная рассказала, что у людей, переживших пленен, возникают два типа конфликта. Первый — когда пострадавшие не разрешают контролировать себя, но при этом сами пытаются контролировать всех.

Обычно после плена люди остро ощущают лишний контроль. Например, постоянно закрытая или наоборот открытая дверь может стать триггером, запускающим неприятные воспоминания, — добавляет Татьяна Сиренко.

Второй тип — человек мыслями куда-то ныряет и молчит часами, закрывается в комнате. Такое поведение нормально, потому что он переживает свой травматический опыт, стоит установить базовое доверие.

Придется ждать, пока он не переварит это в одиночестве. Потому что некоторые люди только в одиночестве могут найти психологические ресурсы в себе.

Здесь также стоит уважать приватное пространство и подбирать слова, ведь они тоже очень ранят, отмечает Наталья Зарецкая. Фразы о том, как мне тебя жалко, лучше заменить своими краткими рассказами о событиях в семье, у знакомых, о своих чувствах, пока родной человек был в плену.

Верни близкому человеку достоинство

Есть люди, которые не хотят, чтобы близкие знали, что они пережили, и травмировались этими рассказами. Поэтому освобожденные из плена стремятся избегать излишнего общения. Парадокс ситуации состоит в том, что самостоятельно исцелиться они не могут.

Они испытывают стыд за сам факт попадания в плен, чувствуют вину за то, что уже на свободе, а кто-то из собратьев еще в плену. Люди совсем не хотят говорить о пережитом.

Возникает диссоциация — защитный механизм психики, когда человек считает, что это произошло не с ним, а с кем-то другим, чтобы не было таких болезненных эмоций.

Чтобы семья не говорила, он будет кивать головой, но не осознавать смысл слов, которые слышит. Важно вернуть вашему близкому достоинство, потому что человек испытывает стыд из-за того, что с ним произошло, хотя в этом не виноват.

Чтобы вернуть чувство человеческого достоинства, стоит говорить, что человека уважают. Главное, что он выжил, и все благодарны за его вклад в победу.

Для преодоления стыда следует говорить: ты тогда не мог(-ла) контролировать свои реакции, потому что это не предусмотрено природой. Также важно подчеркивать, что сейчас человек в безопасности, потому что рядом друзья, семья.

Помоги справиться со стрессом и апатией

Кроме психологических нюансов, стресс имеет и физиологические проявления. Лучшим лечением станут физическая нагрузка и душ.

Если ты видишь, что у освобожденного(-ой) из плена возникли проблемы со сном, он/она агрессивно на все реагирует или постоянно в апатии, объясни и даже покажи, что ему/ей поможет психолог.

Также можно пообщаться с бывшим пленником, у кого были аналогичные проблемы и кто может порекомендовать специалиста. Ведь обычно семьи пленных сплочены в соцсетях и активно делятся опытом.

Друзья должны быть эмпатическими, продолжать традиции, которые были до плена, чтобы дать ощущение связи с прошлым. Также важно помочь человеку включиться в общественную жизнь, потому что должны появиться новые смыслы и ресурсы.

А что делать, куда обращаться и о чем позаботиться своими силами, если родной человек попал в плен, читай в нашем материале.

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