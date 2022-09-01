Родич-військовослужбовець потрапив у полон до росіян: що робити, куди звертатися та про що подбати самотужки

Війна — це час важких втрат та довгої розлуки. За словами координаторки Медійної ініціативи за права людини Тетяни Катриченко, станом на зараз у полоні росіян перебуває понад 8 тис. українців — не лише військових, а й цивільних, що є воєнним злочином.

В Україні та світі є інстанції, куди родичі полонених можуть звернутися за інформацією та допомогою.

Куди звертатися, якщо родич військовий потрапив у полон?

Спочатку необхідно звернутися до компетентних у цій справі органів України.

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Для отримання або надання інформації громадяни можуть звернутися до Об’єднаного центру з пошуку та звільнення полонених при Службі безпеки України, повідомляє ГУР.

Контакти: +38 067 650 83 32, +38 098 087 36 01

або надіслати запит на електронну пошту

united.centre.ssu@gmail.com

Окрім того, розшуком полонених займається Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. (044) 428-62-74 або contact@gur.gov.ua

Дізнатися про те, що особа захоплена у полон, можна за телефоном довіри МВС: +38 089-420-18-66

Також можна звернутися із заявою до Національної поліції України.

Ще однією інстанцією може стати Національне інформаційне бюро. Гаряча лінія 1648 або міський номер (044) 287-81-65 (для дзвінків з-за кордону) Краще подавати письмові звернення — самостійно чи з допомогою адвоката. Якщо реакції на дзвінок не було, то сам його факт буде важко довести. Також важливо отримати документальне підтвердження того, що родич зник безвісти або потрапив у полон. Також родичі зниклих безвісти військових можуть звернутися до Міжнародного комітету Червоного Хреста. Але звертатися туди варто лише після отримання офіційної відповіді з підтвердженням про полон військового. 0-800-300-155 або ctabureau@icrc.org Червоний Хрест — єдина інстанція, котра співпрацює з обома сторонами війни. Тож лише вони можуть знайти інформацію та надати її родичам військових. Інші інстанції: Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) або Комітет з прав людини ООН (КПЛ).

Де знайти списки полонених військових Задля безпеки військових та їхніх родичів така інформація у вільному доступі не публікується. Натомість Національне інформаційне бюро зв’язується з родичами полонених та надає їм інформацію про місцеперебування їхнього родича військового. Усі списки полонених завжди складає Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Будь-які списки, що публікуються у соціальних мережах, є фейковими! Також не існує жодних пріоритетів у черговості списків на звільнення та обмін полонених. Що робити родичам військовополонених у таких ситуаціях Перед зверненням до державних органів варто скоординуватися з іншими родичами, друзями, колегами та родинами колег та зібрати якнайбільше інформації про свого родича. Аби до відповідних інстанцій звертатись з максимально повною інформацією, варто знати такі дані про свого родича, який перебуває в полоні: ПІБ;

дата народження;

копія паспорта;

посада та звання, військово-облікова спеціальність (якщо відомо);

РНОКПП (раніше — ІПН), номер військового квитка/тимчасового військового квитка (скан-копія)/жетона;

контактні дані центру комплектування та соціальної підтримки, з якого мобілізований;

назва та номер військової частини чи підрозділу проходження служби;

контактні дані місця постійної дислокації військової частини;

телефон гарячої лінії частини, бригади, угруповання;

ПІБ та контакти колег по службі, побратимів;

ПІБ та контакти безпосереднього командира;

ПІБ та контакти командира частини;

контактні дані місця постійної дислокації військової частини;

особливі прикмети військового;

останнє відоме місце перебування. Також можна самостійно моніторити ворожі Telegram-канали та сторінки в соціальних мережах, аби відстежувати можливі публікації зі списками полонених з того боку чи будь-якою інформацією про українських полонених.

Отриману додаткову інформацію варто повідомляти у спеціальні органи безпеки України. Але таку інформацію не завжди можна отримати навіть з ворожих списків полонених. Юристка Христина Ковцун наголошує: розголошення інформації про військових може нашкодити і їм самим, і їхнім родичам. — Часто військові, потрапляючи в полон, навмисно не повідомляють свою посаду та звання — наприклад, спецпризначенці, снайпери, артилеристи, — натомість називаються кухарями чи водіями. Військових беруть у полон для обміну, і, приміром, спецпризначенців можуть не вносити в списки на обмін, оскільки вони виконують складніші та важливі завдання, є більш цінними полоненими. До того ж до військових у полоні жорстокіше та гірше ставлення. Так сталося з Мар’яною Чечелюк, котра пройшла підвали Азовсталі та потрапила у полон до росіян через свою професію — служила у Нацполіції. Її історію можеш прочитати у нашому матеріалі.

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