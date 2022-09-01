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Родич-військовослужбовець потрапив у полон до росіян: що робити, куди звертатися та про що подбати самотужки

Вікторія Мельник, редакторка сайту 01 Вересня 2022, 13:00
Куди звертатися, якщо військовий родич потрапив в полон
Фото: Depositphotos

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