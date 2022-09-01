Родственник-военнослужащий попал в плен к россиянам: что делать, куда обращаться и о чем позаботиться самому

Война — это время тяжелых потерь и долгой разлуки. По словам координатора Медийной инициативы по правам человека Татьяны Катриченко, по состоянию на данный момент в плену россиян находится более 8 тыс. украинцев — не только военных, но и гражданских, что является военным преступлением.

В Украине и мире есть инстанции, куда родственники пленников могут обратиться за информацией и помощью.

Куда обращаться, если родственник военный попал в плен?

Сначала необходимо обратиться в компетентные по этому делу органы Украины.

Для получения или предоставления информации граждане могут обратиться в Объединенный центр по поиску и освобождению пленных при Службе безопасности Украины, сообщает ГУР.

Контакты: +38 067 650 83 32, +38 098 087 36 01

или отправить запрос на электронную почту

united.centre.ssu@gmail.com

Кроме того, розыском пленных занимается Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

(044) 428-62-74 или contact@gur.gov.ua

Узнать о том, что человек находится в плену, можно по телефону доверия МВД:

+38 089-420-18-66

Также можно обратиться с заявлением в Национальную полицию Украины.

Еще одной инстанцией может стать Национальное информационное бюро.

Горячая линия 1648 или городской номер (044) 287-81-65 (для звонков из-за границы)

Лучше подавать письменные обращения самостоятельно или с помощью адвоката.

Если реакция на звонок отсутствовала, то сам его факт будет сложно доказать. Также важно получить документальное подтверждение того, что родственник пропал без вести или попал в плен.

Также родственники пропавших без вести военных могут обратиться в Международный комитет Красного Креста. Но обращаться туда следует только после получения официального ответа с подтверждением о пленении военного.

0-800-300-155 или ctabureau@icrc.org

Красный Крест — единственная инстанция, сотрудничающая с обеими сторонами войны. Только они могут найти информацию и предоставить ее родственникам военных.

Другие инстанции: Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) или Комитет по правам человека ООН (КПЧ).

Где найти списки пленных военных

В целях безопасности военных и их родственников такая информация в свободном доступе не публикуется. Национальное информационное бюро связывается с родственниками пленных и доводит до них информацию о местонахождении их родственника военного.

Все списки пленных составляет Координационный штаб по обращению с военнопленными. Любые списки, публикуемые в социальных сетях, являются фейковыми!

Также нет никаких приоритетов в очередности списков на освобождение и обмен пленных.

Что делать родственникам военнопленных в таких ситуациях

Перед обращением в государственные органы следует скоординироваться с другими родственниками, друзьями, коллегами и семьями коллег и собрать как можно больше информации о своем родственнике-пленнике.

Чтобы в соответствующие инстанции обращаться с максимально полной информацией, следует знать такие данные о своем родственнике, который находится в плену:

ФИО;

дата рождения;

копия паспорта;

должность и звание, военно-учетная специальность (если известно);

РНУКПН (ранее — УНН), номер военного билета/временного военного билета (скан-копия)/жетона;

контактные данные центра комплектования и социальной поддержки, из которого мобилизован;

название и номер воинской части или подразделения прохождения службы;

контактные данные места постоянной дислокации воинской части;

телефон горячей линии части, бригады, группировки;

ФИО и контакты сослуживцев, собратьев;

ФИО и контакты непосредственного командира;

ФИО и контакты командира части;

контактные данные места постоянной дислокации воинской части;

особые приметы военного;

последнее известное местонахождение.

Также можно мониторить вражеские Telegram-каналы и страницы в социальных сетях, чтобы отслеживать возможные публикации со списками пленных с российской стороны или любой информацией об украинских пленных.

Полученную дополнительную информацию следует сообщать в специальные органы безопасности Украины.

Но такую ​​информацию не всегда можно получить даже из вражеских списков пленных. Юрист Кристина Ковцун отмечает: разглашение информации о военных может навредить и им самим, и их родственникам.

— Часто военные, попадая в плен, намеренно не сообщают свою должность и звание — например, спецназовцы, снайперы, артиллеристы, — называются поварами или водителями.

Военных берут в плен для обмена, и, например, спецназовцев могут не включать в списки на обмен, поскольку они выполняют более сложные и важные задачи, являются более ценными пленниками. К тому же к военным в плену более жестокое и плохое отношение.

Так произошло с Марьяной Чечелюк, которая прошла подвалы Азовстали и попала в плен к россиянам из-за своей профессии — служила в Нацполиции. Ее историю можешь прочесть в нашем материале.

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