Твоя безопасность

Родственник-военнослужащий попал в плен к россиянам: что делать, куда обращаться и о чем позаботиться самому

Виктория Мельник, редактор сайта 01 сентября 2022, 13:00
Куда обращаться, если твоего родственника военного взяли в плен
Фото: Depositphotos

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