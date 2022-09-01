Родственник-военнослужащий попал в плен к россиянам: что делать, куда обращаться и о чем позаботиться самому

Война — это время тяжелых потерь и долгой разлуки. По словам координатора Медийной инициативы по правам человека Татьяны Катриченко, по состоянию на данный момент в плену россиян находится более 8 тыс. украинцев — не только военных, но и гражданских, что является военным преступлением.
В Украине и мире есть инстанции, куда родственники пленников могут обратиться за информацией и помощью.
Сначала необходимо обратиться в компетентные по этому делу органы Украины.
или отправить запрос на электронную почту
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Лучше подавать письменные обращения самостоятельно или с помощью адвоката.
Если реакция на звонок отсутствовала, то сам его факт будет сложно доказать. Также важно получить документальное подтверждение того, что родственник пропал без вести или попал в плен.
Если реакция на звонок отсутствовала, то сам его факт будет сложно доказать. Также важно получить документальное подтверждение того, что родственник пропал без вести или попал в плен.
Красный Крест — единственная инстанция, сотрудничающая с обеими сторонами войны. Только они могут найти информацию и предоставить ее родственникам военных.
В целях безопасности военных и их родственников такая информация в свободном доступе не публикуется. Национальное информационное бюро связывается с родственниками пленных и доводит до них информацию о местонахождении их родственника военного.
Все списки пленных составляет Координационный штаб по обращению с военнопленными. Любые списки, публикуемые в социальных сетях, являются фейковыми!
Все списки пленных составляет Координационный штаб по обращению с военнопленными. Любые списки, публикуемые в социальных сетях, являются фейковыми!
Также нет никаких приоритетов в очередности списков на освобождение и обмен пленных.
Перед обращением в государственные органы следует скоординироваться с другими родственниками, друзьями, коллегами и семьями коллег и собрать как можно больше информации о своем родственнике-пленнике.
Чтобы в соответствующие инстанции обращаться с максимально полной информацией, следует знать такие данные о своем родственнике, который находится в плену:
Также можно мониторить вражеские Telegram-каналы и страницы в социальных сетях, чтобы отслеживать возможные публикации со списками пленных с российской стороны или любой информацией об украинских пленных.
Полученную дополнительную информацию следует сообщать в специальные органы безопасности Украины.
Но такую информацию не всегда можно получить даже из вражеских списков пленных. Юрист Кристина Ковцун отмечает: разглашение информации о военных может навредить и им самим, и их родственникам.
— Часто военные, попадая в плен, намеренно не сообщают свою должность и звание — например, спецназовцы, снайперы, артиллеристы, — называются поварами или водителями.
Военных берут в плен для обмена, и, например, спецназовцев могут не включать в списки на обмен, поскольку они выполняют более сложные и важные задачи, являются более ценными пленниками. К тому же к военным в плену более жестокое и плохое отношение.
Военных берут в плен для обмена, и, например, спецназовцев могут не включать в списки на обмен, поскольку они выполняют более сложные и важные задачи, являются более ценными пленниками. К тому же к военным в плену более жестокое и плохое отношение.
Так произошло с Марьяной Чечелюк, которая прошла подвалы Азовстали и попала в плен к россиянам из-за своей профессии — служила в Нацполиции. Ее историю можешь прочесть в нашем материале.
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