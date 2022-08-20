Побывать в аду и спуститься еще глубже: мариупольчанка Марьяна прошла Азовсталь и попала в плен к россиянам

Кричать так, чтобы слышал весь мир — это желание родных 22-летней Марьяны Чечелюк, которая сейчас находится в плену российских оккупантов в Еленовке. Девушка вместе со своей младшей сестрой Алиной в конце марта попала в бункеры Азовстали. А когда россияне открыли зеленый коридор для гражданских, Марьяну не пропустили из-за ее службы в Нацполиции Украины.

Родные убеждены, что девушка уже третий месяц находится в колонии в Еленовке, но никаких известий об обмене пленными до сих пор не было. Теперь все неравнодушные распространяют историю Марьяны Чечелюк, чтобы мир реагировал на военные преступления россиян.

Журналистка “Украинская правда. Жизнь” Виктория Андреева пообщалась с мамой Марьяны Ольгой и 16-летней сестрой пленной Алиной.

Когда приходит “русский мир”…

До вторжения России в Украину у Марьяны было прекрасное детство и юность: в своих мечтах она защищала украинский закон и хотела стать адвокатом. Когда пришло время определяться с будущим, она поступила в Харьковский национальный университет внутренних дел в юриспруденцию.

— Никогда не была равнодушна и старалась помогать всем, кто этого просил, — так описывает свою старшую сестру 16-летняя Алина. Говорит, что сестра обожала собак, и за несколько месяцев до начала великой войны притащила домой уличного щенка.

Теперь Мила живет с нами.

О войне в городе знали давно — коллеги Марьяны уехали за несколько дней до начала полномасштабного вторжения. Ей также предлагали уехать с семьей, но девушка отказалась: она умела помогать людям, которые бы точно нуждались в этом позже.

Так и произошло — в первые дни войны Марьяна оказывала первую медицинскую помощь раненым на улице.

Мама пленной девушки Ольга рассказывает: они и хотели уехать всей семьей из города, но практически сразу Мариуполь был взят в кольцо, электроэнергия исчезла, а из-за сильных обстрелов автомобили жителей сгорели.

Марьяна каждый день просила родных уехать из города, потому что ситуация чуть ли не с каждой минутой становилась хуже. Но они медлили, ждали и надеялись, что завтра станет спокойнее.

— Когда мы наконец решились уехать, нам сказали, что теперь это невозможно. Единственным вариантом было ехать через так называемое “ДНР”. Повсюду на дорогах были расстреляны автомобили с гражданскими людьми — трупами. Валялись мины и неразорвавшиеся снаряды.

Так что мы предстали перед выбором: или отправить девочек на комбинат, чтобы они выжили, или перейти сторону России. Но Марьяна на это никогда бы в жизни не согласилась.

Азовсталь

25 марта Мариуполь всколыхнул авианалет. В тот день младшая Алина вместе с отцом и сестрой пошли за водой на хлебзавод, где был колодец. Девушки расспрашивали людей, где можно взять теплую одежду — погода была еще морозной.

Тогда раздался гул — в небе один за другим летели пять самолетов. Когда первый из них сбросил за домом фугасную авиабомбу, люди ринулись на Азовсталь.

Девушки ждали отца, но какой-то мужчина настоял, чтобы те как можно быстрее бежали к укрытию.

Когда люди пришли на Азовсталь, военные направили их к укрытиям. После авианалета часть из них вышла с завода, а Марьяна с Алиной остались в укрытии. С родителями они с тех пор не виделись, но со временем военные ВСУ провели в убежище интернет и смогли связаться с родными: отец был живым и здоровым.

Военные на Азовстали сказали девушкам: пусть их родители уезжают из города и не идут на завод — это был последний бастион Мариуполя, который россияне уже начали беспощадно обстреливать.

Родители Алины и Марьяны уехали в тот же день, когда девушки оказались на Азовстали.

Алина рассказывает, что однажды Марьяне пришло сообщение от коллег: ее уволят с работы, потому что она находится на оккупированной территории. Несмотря на это, за время полномасштабного вторжения Марьяна получала зарплату.

Под самим заводом жизнь действительно бурлила: сначала там была еда, вода, теплая одежда, было возможно поймать связь. Кроме полка Азов, там были и гражданские, дети, беременные. Некоторые даже рожали в бункере Азовстали.

Россияне же пытались уничтожать людей газом и фосфорными бомбами, кассетными боеприпасами и авианалетами. Когда же наконец-то переговоры закончились зеленым коридором, 1 мая произошла первая эвакуация гражданских из Азовстали.

Из 70 саперов, очищавших дорогу из Азовстали до места посадки в автобус, в живых осталось всего пять. Все равно, когда мы шли, под ногами были мины и неразорвавшиеся снаряды — мы их переступали, перепрыгивали. Даже в момент эвакуации из Азовстали они не прекращали огонь: самолеты продолжали сбрасывать бомбы.

Их встретили россияне и несколько представителей ООН и Красного Креста. Были журналисты, снимали их. После долгого ожидания в автобусах они тронулись — больше из Азовстали никто не выходил.

Фильтрационный лагерь

Их везли хуже, чем перевозят домашних животных — из приехавших около 12 часов автобусов никого не выпускали. Чтобы выйти в туалет, должно было собраться десять человек, которых вели под конвоем.

На фильтрации их раздевали догола, искали татуировки, забирали и проверяли телефоны.

— Их вопросы были методичными: кто мы, откуда, как оказались на Азовстали, как относимся к России. Но когда узнали о работе Марьяны, начался настоящий допрос и психологическое давление на обеих девушек.

Они светили лампой в лицо. Угрожали мне детским домом и расправой над родителями, если не расскажу о связях Марьяны с ВСУ.

Фильтрацию девушки проходили около шести часов, но документы на выезд дали обеим. Уже перед ночевкой россияне с белыми повязками пришли за Марьяной, забрали ее из автобуса и повели туда, где проводили допросы.

Алина засыпала сама: сестра так и не вернулась. Ее вывезли в Донецк, а младшей сестре объяснили: если Марьяна сделает все так, как “нужно”, то ее отпустят. Скорее всего, девушку хотели заставить перейти на сторону оккупанта.

Я нашла представителей Красного креста и ООН помочь мне вернуть сестру. Даже на коленях перед ними становилась, умоляла, плакала. Телефона у меня не было, поэтому я не могла даже позвонить родителям.

На следующее утро представители ООН вместе с людьми из Азовстали должны были отправиться в Запорожье. Предлагали поехать и Алине — но девушка осталась в Безымянном, куда их привезли для фильтрации. Она надеялась, что сестра выйдет на свободу через несколько дней, и они поедут вместе.

— Те дни ожидания я несколько раз в день ходила к оккупантам в палатку и пыталась узнать что-нибудь о сестре.

Россияне просто позвонили родителям Алины и “попросили” забрать девочку из Безымянного, иначе те отдадут ее в детский дом.

СИЗО и Еленевка

Звонок оккупантов по поводу дочери застал Ольгу врасплох. Еще 25 марта муж с Ольгой выехали в Саханку и прошли фильтрацию и ждали встречи с дочерьми 1 или 2 мая в Запорожье.

Они забрали младшую дочь, но никак не могли узнать, где находится старшая. Как-то неизвестный номер направил Ольге сообщение, что Марьяна сейчас в донецком СИЗО. Через короткое время сообщение удалили , а номер деактивировали.

Мы когда с мужем приехали за дочерью, нам сказали: “не ищите, не пытайтесь, не достигнете”. Месяц назад в Еленовскую колонию ездили наши знакомые, но им не удалось ничего узнать.

Уже четвертый месяц мать не слышала голоса своей старшей дочери. Ее судьба — в руках оккупантов.

Родные говорят: они даже до Женевы дозвонились. А еще — к Верещук и СБУ, с горя писали даже в “ДНР”. Но нигде так и не дождались ответа. Семья Марьяны Чечелюк надеется на разглашение истории о своей дочери и ждет, когда сможет обнять родную кровинку на украинской земле.

Пережила русский плен и вернулась на свободу военная парамедикиня Тайра. Интервью с ней не оставляет спокойного уголка в сердце: о боях за Мариуполь и пытках она рассказала в интервью.

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