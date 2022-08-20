Рассказы

Побывать в аду и спуститься еще глубже: мариупольчанка Марьяна прошла Азовсталь и попала в плен к россиянам

Виктория Мельник, редактор сайта 20 августа 2022, 21:00
Марьяна Чечелюк
Фото: Instagram, Getty Images

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