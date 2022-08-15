Я видела такое, что простые люди и представить не могут: Тайра о пытках, плену и боях за Мариуполь

Свидетельства украинских военных, медиков и волонтеров, побывавших в плену, составляют чрезвычайно важную базу доказательств военных преступлений, которые совершают российские оккупанты.

Украинский военный парамедик Юлия Паевская, также известная по позывному Тайра, рассказала для марафона Єдині новини о пытках и угрозах захватчиков в плену, а также о жизни после освобождения.

В Мариуполе парамедик оказалась 23 февраля. После начала полномасштабной войны начала работать в госпитале.

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Однако когда поняла, что обстрелы будут продолжаться, взяла маршрутный автобус, загрузила туда женщин и детей и попыталась их вывезти. На блокпосту оккупанты остановили всех для проверки документов.

Они взяли мои документы, побежали в помещение, после чего вернулись с планом и забрали в плен.

Как говорит сама Тайра, так и началась трехмесячная эпопея. Захватчики пытали ее и угрожали убить. Всеми методами пытались сломать ее волю и веру в освобождение.

Я видела такое, что нормальному человеку и вообразить такое нельзя.

Теперь парамедик рассказывает о плене очень мало. Сравнивает такой опыт со своим дедушкой, который прошел блокаду Ленинграда и после не рассказывал почти ничего. Тайра говорит, что для одной истории на две минуты понадобится два часа для объяснений.

И хотя надежды не могло быть совсем, парамедик сохраняла веру в свободное будущее. Теперь женщина считает настоящим чудом свое освобождение. Однако радоваться жизни так и не решается, поскольку ее товарищам еще грозит смерть.

Я не могу спокойно гулять и наслаждаться солнышком и морем, пока мои товарищи сидят в каменных мешках и подвергаются пыткам.

Тайра делится своими размышлениями, что можно было бы согласиться сесть за стол переговоров, если оккупанты вернут всех наших пленных.

Буду рада, если все наши пленные вернутся домой, потому что день там — это год жизни.

А пока парамедик считает, что мы должны продолжать бороться. А на границе можно будет остановиться, выдохнуть и начать отстраивать страну.

Победа станет только началом, потому что после нам нужно будет строить страну нашей мечты.

После возвращения из плена Тайра провела три недели в больнице, а теперь готовится к соревнованиям Игры воинов, которые состоятся в США.

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