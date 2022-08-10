Пробыть 70 дней в плену, но не потерять веру в Бога и Украину. История капеллана, спасавшего военных со Змеиного

70 дней в российском плену и ежедневные допросы. Украинского капеллана Василия Вырозуба оккупанты захватили в плен 27 февраля. Это произошло недалеко от острова Змеиный, когда вместе с коллегами и врачом он должен был забирать тела убитых воинов. Оккупанты заставляли петь гимн России и всячески издевались.

Священник три месяца назад вернулся из российского плена. Василий вместе с Александром Чоковым, Леонидом Болгаровым и врачом Иваном Тарасенко на борту спасательного судна Сапфир отправились на Змеиный, чтобы забрать тела павших пограничников. Но попали в плен к российским военным.

Сначала оккупанты отправили пленников в оккупированный Севастополь, где их каждый день допрашивали: военная разведка, ФСБ, пограничники и все, кто мог.

— “Почему вы шли на Змеиный, с какой целью?”, “Что вы должны были сделать?” Они очень многое спрашивали: на какие службы, на какие отделения СБУ мы работаем.

Когда говорили, что не служим в СБУ, они говорили, что это невозможно, — говорит Вырозуб.

Пребывание в российском СИЗО

Капелланов, врача и попавших в плен украинских защитников перевезли в СИЗО города Старый Оскол Белгородской области. В шесть утра захватчики заставляли пленных петь гимн России, но украинские священники молились Богу. Это нервировало тюремщиков.

Украинцы были в полной информационной изоляции, изредка слышали новости из старого радиоприемника. Но величайшей радостью, говорит отец Василий, была новость об уничтожении российского крейсера Москва:

Из камер СИЗО кричали “Ура!”, “Слава Украине!” Кто-то даже пел “Батько наш Бандера”.

— Русские потом дубинками избивали наших детей, наших солдат. И мы получили. Александра Чокова там избили, нашего доктора Ивана Тарасенко. Издевались, — вспоминает Василий.

Капелланов Александра Чокова, Леонида Болгарова и врача Ивана Тарасенко вернули в Украину через 43 дня. А отца Василия держали в плену еще почти месяц. Когда захватчики увидели фото священника с фронта и военным руководством Украины в социальных сетях, считали, что он — агент украинских спецслужб.

Дважды его отправляли на обмен, но каждый раз возвращали в карцер, где снова допрашивали. Выстоять и не дать себя сломать, уверены прихожане храма, где служит отец Василий, помогла вера в Бога и непреклонный казацкий дух.

О возвращении из плена

Отец Василий вспоминает, когда вернулся, увидел новую страну — сильную, патриотическую Украину. Голубо-желтую не на фасаде, а и внутри — о которой так долго мечтал.

Когда я прошел этот разрушенный мост, увидел украинский флаг. Сердце стало сильно биться.

— Когда я услышал, как один из медиков сказал “Слава Украине”, клубок застрял в горле. Навеки слава и Богу, и Украине, — радостно говорит Василий.

В настоящее время мужчина планирует работать над реабилитацией украинских военнопленных, переселенцев и помогать семьям погибших.

Российские военные делают ужасные вещи с украинцами в плену. Ранее мы рассказывали историю волонтера Игоря Талалая, пробывшего в плену 88 дней.

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