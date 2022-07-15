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“Переводчик” — это когда тебя бьют, пока не заговоришь по-русски. Воспоминания волонтера Игоря Талалая о 88 днях в плену

София Богуцкая, региональный журналист программы Вікна-новини 15 июля 2022, 10:00
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