“Переводчик” — это когда тебя бьют, пока не заговоришь по-русски. Воспоминания волонтера Игоря Талалая о 88 днях в плену

“Не могу позавидовать людям, прошедшим этот полиграф. Полиграф — это пытка током!” Это одно из воспоминаний 25-летнего волонтера из Днепра Игоря Талалая, который побывал в плену. Парень провел 88 дней в неволе оккупантов только за то, что помогал людям.

19 марта он пытался эвакуировать из охваченного бомбежками Мариуполя четырех местных жителей. Но на блокпосту, когда он покидал город, его задержали российские военные. Они стали подозревать Игоря в том, что он военный.

А когда увидели в телефоне картинки со словами “Слава Украине!”, отобрали машину и бросили в подвал. И только в конце июня парень смог вернуться из плена.

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До 24 февраля днепрянин Игорь Талалай собирал мебель. Парень рассказывает: работал на небольшой фирме в течение года и уже думал развивать свои навыки. В ближайшее время планировал научиться делать дизайн-проекты и самостоятельно воплощать их в жизнь.

Но полномасштабная война России против Украины внесла коррективы. И вместо реализации планов Игорь занялся волонтерством. На своей легковушке в течение полутора недель вывез 40 харьковчан.

А когда желающих стало меньше, решил помогать выбираться мариупольцам. Нашел единомышленников, и 18 марта колонна волонтеров двинулась в Донецкую область.

— Ребята на бусах везли гуманитарку, а я — горючее. У меня было около 30 л топлива, и мы его в Мангуше залили по необходимости — мужчина вывозил детей с сахарным диабетом. И мы ему как раз полный бак и залили, — вспоминает Игорь.

В тот день колонна из четырех бусов, трех легковушек и одного минивэна до Мариуполя не доехала — было уже поздно, поэтому заночевали в Мангуше.

Игорь вспоминает: было страшно после относительно мирного Днепра оказаться с другими людьми в убежище. Местные там ночевали. В конце концов, все волонтеры разместились в своих автомобилях и утром, каждый по отдельности, отправились в Мариуполь.

У Игоря было несколько адресов, откуда он должен был забрать местных. Мобильная связь и интернет уже не работали. Волонтер пользовался офлайн-картой и по ней нашел людей.

Я бегал по двору, и где-то неподалеку начался обстрел. Утром бахало очень сильно.

— Нашел людей. Там была пожилая женщина с проблемами опорно-двигательного аппарата и ее сын. Пока они спускались, собирали вещи, я вышел во двор и стал предлагать всем людям, которые хотели бы или нуждались в том, чтобы выехать, поехать со мной.

На предложение Игоря откликнулись молодые супруги. Люди сначала даже не поверили, что волонтер готов вывезти их бесплатно. Но обстрелы усиливались — раздумывать было некогда. И полной легковушкой Игорь отправился к выезду из Мариуполя.

Волонтеры из колонны выезжали каждый по отдельности, чтобы не привлекать лишнего внимания. Но на ближайшем блокпосту Игоря остановили оккупанты и уже не отпустили.

— Он говорит: “Выходи из машины, покажи багажник”. Я выхожу. “А кто эти люди?” Я ответил, что не знаю, мы не знакомы. Я их эвакуирую, я волонтер. “А, волонтер?” Тогда начали проверять телефон. В телефоне они нашли проукраинскую позицию. Там было “Слава Украине!” — несколько картинок, которые я не успел удалить, и был видосик о Бандере.

Он говорит: “Все, паркуй машину. Приехали”. И я так думаю: “Все, приехал точно”.

Люди, которых Игорь не довез до места назначения, за неделю все же добрались до Днепра. И они рассказали семье парня, что его задержали. Напарники из колонны все выехали. Игоря же бросили в подвал.

— Меня через час бросили прямо в подвал и закрыли этими досками. Затем спустили еще троих парней. Одного гражданского сейчас, но он был бывшим военным, морским пограничником. И двух срочников нашли. Меня тоже считали военным.

Часов пять мы сидели в подвале, нас собралось около 30 человек. Привезли автобус, бросили в автобус и увезли на Мангуш оформлять.

В Мангуше — в украинском райотделе, занятом оккупантами — задержанных оставили в течение дня на улице со связанными руками.

Игорь вспоминает, что тогда было очень холодно. Оккупанты угрожали и говорили, что не пройдут фильтрацию и их посадят на 15 лет за терроризм. Пленников россияне избивали.

Физически применяли силу. Били, просто били в тактических перчатках, избивали. Особенно по телу. По лицу пытались не бить.

— Под дых, по ногам, могли дубинкой по ногам колотить. Нас закрыли в камере три на три. 32 человека. Ночевали стоя, как кильки. Было жарко, душно очень, утомительно, тяжело… В целом все, как в полусне. Без еды, без воды. А потом еще заталкивают людей в спину в эту камеру и закрывают дверь.

Далее был арест уже в Докучаевске, и на третьи сутки после этого пленных доставили в Донецк. Там Игоря допрашивал уже следователь в местном УБОПе. Снова пришлось рассказывать всю биографию, сдавать отпечатки пальцев и терпеть побои за все подряд!

— Сняли отпечатки пальцев и после вопроса “Кто такой Ярош?”, на который я ответил, что не знаю, у них как-то упало забрало. Они втроем поднялись, закинули руки назад — перемотали скотчем — и начали бить уже, душить, автоматом избивать, пока я не признался, кто такой Ярош.

На допросы Игоря так вызывали четыре раза. Парень говорит: до Донецка говорил с оккупантами на украинском, принципиально. Но когда на очередном допросе ему предложили вызвать переводчика, он отказался. Потому что “переводчик” в УБОПе — это еще та пытка.

— Мне предложили переводчика, потому что у меня телефон был с раскладкой на украинском языке. И они спросили, искренний ли я украинец?

“Может, тебе еще переводчика вызвать?” Кому вызвали — их просто били, пока они не начнут говорить по-русски. Такой переводчик.

— Приходил “переводчик” и переводил твои мозги с украинского на русский. Жалко очень сильно ребят, которые не знают русский. То есть знают, но не разговаривают на нем. Это парни из Львова. И некоторые просто не успевали приземлиться на пол, так ничего и не менялось. Они не могли выучить язык за несколько минут. Били за язык. Если ты общаешься по-украински, тебя будут бить!

После допросов Игоря этапировали в 120-ю колонию в Еленовке, так называемый лагерь для военнопленных. Там он несколько дней пробыл в тесной камере. Позже парня перевели в барак.

Игорь вспоминает: спали на деревянных поддонах в сырости и делали ремонт, потому что колония настолько переполнена, что пленных держать было негде.

Игорь признается, что морально держаться было тяжело, но спасало общение с товарищами по бараку. Особенно с теми, кто не опускал рук даже после пыток. Одной из таких пыток был так называемый полиграф — допрос с электрическим током.

— Был парень, который, кстати, прошел 2016 год под аэропортом, получил два ранения. В Мариуполе был задержан в засаде. Его машину расстреляли, всю их компанию расстреляли. И он прошёл этот полиграф. Он говорил, что у него в ноге стоит пластина в кости и она нагревалась так, что прожигала все.

Но знаете, что самое главное? Он спал напротив меня и находил силы улыбаться каждое утро. Мы просыпались, говорили “Доброе утро” и на зарядку!

18 апреля в колонию приезжали российские пропагандисты. Волонтер говорит: в тот день всех пленных покормили из новых мисок в столовой, а в некоторые бараки выдали матрасы.

Видео с пленными, среди которых был и Игорь, попало в один из Telegram-каналов. На нем позже, говорит парень, его с бородой узнала младшая сестра. Так семья узнала, где он.

Впрочем, через два дня волонтера снова перевезли в Донецк — в изолятор. Потому что в Еленовке, говорит, уже совсем не было мест. В тесных камерах, в которых оккупанты держали по 30 человек, уже набивали и по 50 пленных!

С семьей у Игоря по-прежнему связи не было. Но почти через два месяца вечером его внезапно выпустили из изолятора. Было 14 июня. Сказали ехать в УБОП, чтобы забрать документы и телефон.

Просто говорят — утром приходишь в УБОП и забираешь документы. Я говорю: “Класс, я же не местный. У меня нет ни документов, ни денег. Куда я пойду?” На что ответили, что это не их проблемы.

— А перспектива такова: если тебя задержат, то, возможно, до УБОПа ты не доедешь. Может, мне еще разочек админку за нарушение комендантского часа дадут. Так что я сразу приехал в управление — как раз следователь был тот, что мне нужен. Он меня снова закрыл в камере до утра, потому что у них не было руководства, которое может подписать фильтрационный документ. То есть у меня было где ночевать (смеется). Надеялся, что меня не закроют еще раз!

15 июня Игоря отпустили. Он смог из Донецка позвонить маме и с помощью других волонтеров добраться до Днепра через Бердянск.

27 июня семья встретилась. Оккупанты продержали Игоря Талалая в плену 88 дней. Сейчас он проходит медосмотр и отъедается. Потому что за время в российской неволе похудел на 15 кг.

Однако парень уверяет: как только немного восстановится, планирует снова помогать людям. Потому что, говорит, в прошлый раз его волонтерство очень быстро закончилось.

Но не только украинцы активно волонтерят. Читай историю пожарного из Америки, который вдохновился силой украинцев и приехал помогать нашей стране из США.

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