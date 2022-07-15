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“Перекладач” — це коли тебе б’ють, поки не почують російську. Спогади волонтера Ігоря Талалая про 88 днів полону

Софія Богуцька, регіональна журналістка програми Вікна-новини 15 Липня 2022, 10:00
“Перекладач” — це коли тебе б’ють, поки не почують російську. Спогади волонтера Ігоря Талалая про 88 днів полону

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